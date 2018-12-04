У Луцьку з’являться «розумні зупинки»

У Луцьку впроваджуватимуть міжнародний проект «Використання екологічних і розумних технологій у системі громадського транспорту».Про це йшлося у середу, 20 лютого, під час засідання виконкому Луцькради.Проект реалізовуватимуть спільно з адміністрацією краю Ліппе в рамках Програми «Сталий розвиток громад через партнерські проекти — NAKOPA 2018» за співфінансування Федерального Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини через некомерційне ТОВ «Engagement Global».До кінця року у Луцьку встановлять «розумні зупинки» із табло, сонячними батареями, урнами для роздільного збору сміття, проведуть навчання для водіїв та перевізників, розроблять стратегію розвитку громадського транспорту та транспортної інфраструктури до 2024 року, виготовлятимуть промоційні матеріали, відео, розроблять вебсайт та мобільні додатки, пофарбують 2 тролейбуси і обладнають їх промоційними закликами.Загалом на виконання усіх заходів спрямують 7,9 мільйона гривень, із яких 814 тисяч – кошти з бюджету міста.Головне фото – ілюстративне.