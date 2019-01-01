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У Луцьку знесуть пам’ятну дошку комуністичному письменнику

У Луцьку знесуть пам’ятну дошку комуністичному письменнику
У Луцьку з будівлі на вулиці Богдана Хмельницького демонтують пам'ятну дошку комуністичному письменнику Ярославу Галану.

Про це йшлося у середу, 20 лютого, під час засідання виконкому Луцькради.

Як розповів директор департаменту ЖКГ Юрій Крась, такий крок – виконання «декомунізаційного» закону. Ярослав Галан – український комуністичний письменник, журналіст, педагог, член КПЗУ, писав українською і польською мовами.

У воєнні та повоєнні роки Ярослав Галан засуджував ідеї української державності, називав українську революцію — «жовтоблакитним маріонетковим балаганом типу 1918 року», критикував ОУН і УПА, а також греко-католицьку церкву. Автор статті «Плюю на Папу», як відповідь на відлучення його від Церкви папою Пієм XII.

Окрім того, на вулиці Винниченка встановлять меморіальну дошку Олексію Брисю, курінного Української повстанської армії, командира розвідки в Колківській республіці. Обговорюють й перейменування частини вулиці на честь «упівця».

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Теги: демонтаж, декомунізація
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