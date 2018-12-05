Волиняни у топі – на чемпіонаті України з дзюдо. ФОТО

Волинські спортсмени завоювали чимало медалей на Чемпіонаті України з дзюдо серед молоді до 23 років.Про це розповів директор Федерації дзюдо ВолиніТак, 19 лютого у Сумському легкоатлетичному манежі, відбувся Чемпіонат України з дзюдо серед молоді до 23 років. 286 спортсменів з 22 регіонів (крім Вінницької, Тернопільської та Чернівецької областей) взяли участь у змаганнях."Рівень змагань досить високий. Серед учасників — чемпіони та призери Європи", — говорить, суддя міжнародної категорії.Волинську область представили 10 спортсменів, які завоювали 2 золоті медалі, 1 срібну, 2 бронзові, також маємо 1 п’яте місце, 2 сьомих та 1 дев’яте."В рейтингу ж маємо 2 місце серед жінок та 3 загальнокомандне місце!!! Чудовий результат, ми пишаємось нашими спортсменами!" - зазначив Віталій Терешкевич.Результати волинян:І місце - Дарина ЛяшукІ місце - Анастасія ВрублевськаІІ місце - Вадим ЧерновІІІ місце - Анна КухарукІІІ місце - Станіслав ГуленковV місце - Данило МартіросянVІІ місце - Алла ОнищукVІІ місце - Антон ГалюкІХ місце - Христина Янчук