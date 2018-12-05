Волиняни у топі – на чемпіонаті України з дзюдо. ФОТО
Сьогодні, 18:46
Волинські спортсмени завоювали чимало медалей на Чемпіонаті України з дзюдо серед молоді до 23 років.
Про це розповів директор Федерації дзюдо Волині Віталій Терешкевич.
Так, 19 лютого у Сумському легкоатлетичному манежі, відбувся Чемпіонат України з дзюдо серед молоді до 23 років. 286 спортсменів з 22 регіонів (крім Вінницької, Тернопільської та Чернівецької областей) взяли участь у змаганнях.
"Рівень змагань досить високий. Серед учасників — чемпіони та призери Європи", — говорить Віталій Суліма, суддя міжнародної категорії.
Волинську область представили 10 спортсменів, які завоювали 2 золоті медалі, 1 срібну, 2 бронзові, також маємо 1 п’яте місце, 2 сьомих та 1 дев’яте.
"В рейтингу ж маємо 2 місце серед жінок та 3 загальнокомандне місце!!! Чудовий результат, ми пишаємось нашими спортсменами!" - зазначив Віталій Терешкевич.
Результати волинян:
І місце - Дарина Ляшук
І місце - Анастасія Врублевська
ІІ місце - Вадим Чернов
ІІІ місце - Анна Кухарук
ІІІ місце - Станіслав Гуленков
V місце - Данило Мартіросян
VІІ місце - Алла Онищук
VІІ місце - Антон Галюк
ІХ місце - Христина Янчук
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Про це розповів директор Федерації дзюдо Волині Віталій Терешкевич.
Так, 19 лютого у Сумському легкоатлетичному манежі, відбувся Чемпіонат України з дзюдо серед молоді до 23 років. 286 спортсменів з 22 регіонів (крім Вінницької, Тернопільської та Чернівецької областей) взяли участь у змаганнях.
"Рівень змагань досить високий. Серед учасників — чемпіони та призери Європи", — говорить Віталій Суліма, суддя міжнародної категорії.
Волинську область представили 10 спортсменів, які завоювали 2 золоті медалі, 1 срібну, 2 бронзові, також маємо 1 п’яте місце, 2 сьомих та 1 дев’яте.
"В рейтингу ж маємо 2 місце серед жінок та 3 загальнокомандне місце!!! Чудовий результат, ми пишаємось нашими спортсменами!" - зазначив Віталій Терешкевич.
Результати волинян:
І місце - Дарина Ляшук
І місце - Анастасія Врублевська
ІІ місце - Вадим Чернов
ІІІ місце - Анна Кухарук
ІІІ місце - Станіслав Гуленков
V місце - Данило Мартіросян
VІІ місце - Алла Онищук
VІІ місце - Антон Галюк
ІХ місце - Христина Янчук
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