У селі поблизу Луцька сів гелікоптер за 1,5 мільйона доларів. ФОТО





Про це повідомила волинянка Наталя Ковальчук, пише



З її слів, літальний засіб приземлився в полі за ресторацією Zagorod. Очевидці кажуть, що цей же заклад відвідали пасажири вертольота.



Як розповіли в Організації Волинських Авіалюбителів «ОВАЛ», це серійна модель літального засобу, ціни на які починаються від декількох сотень тисяч доларів.



З’ясувалось, що це гелікоптер Bell-505 Ranger X. Відносно нова модель випускається з 2014 року і донині. Ціни на цей американський вертоліт стартують від 1 мільйона 70 тисяч доларів, а станом на 2018 рік випустили лише 100 моделей.



Борт розрахований на пілота і 4-х пасажирів, його максимальна швидкість становить 232 км/год., максимальна дальність польоту – 617 кілометрів, висота – 1200 метрів.



Зі слів очевидців, прилетів гелікоптер у Гірку Полонку з Львівщини. Як повідомили ІА Волинські Новини власні джерела, пасажирами були представники аграрної та агрохімічної компанії «Укравіт».



З бортового номеру стало відомо, що він виготовлений в 2018 році, в кінці жовтня отримав офіційну реєстрацію. Власником є ТОВ «Хеліклаб Юкрейн» (місто Київ), яке спеціалізується на пасажирському авіаційному транспорті та прокаті бортів.



На сайті компанії вказано, що вартість гелікоптера становить 1,5 млн. доларів, а модель – одна з найкращих на ринку.

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