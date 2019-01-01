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У селі поблизу Луцька сів гелікоптер за 1,5 мільйона доларів. ФОТО

У селі поблизу Луцька сів гелікоптер за 1,5 мільйона доларів. ФОТО
Єдиний в Україні гелікоптер Bell-505 Ranger X вартістю півтора мільйона доларів приземлився в селі Гірка Полонка, що поблизу Луцька.

Про це повідомила волинянка Наталя Ковальчук, пише Інформаційне агентство Волинські Новини.

З її слів, літальний засіб приземлився в полі за ресторацією Zagorod. Очевидці кажуть, що цей же заклад відвідали пасажири вертольота.

Як розповіли в Організації Волинських Авіалюбителів «ОВАЛ», це серійна модель літального засобу, ціни на які починаються від декількох сотень тисяч доларів.

З’ясувалось, що це гелікоптер Bell-505 Ranger X. Відносно нова модель випускається з 2014 року і донині. Ціни на цей американський вертоліт стартують від 1 мільйона 70 тисяч доларів, а станом на 2018 рік випустили лише 100 моделей.

Борт розрахований на пілота і 4-х пасажирів, його максимальна швидкість становить 232 км/год., максимальна дальність польоту – 617 кілометрів, висота – 1200 метрів.

Зі слів очевидців, прилетів гелікоптер у Гірку Полонку з Львівщини. Як повідомили ІА Волинські Новини власні джерела, пасажирами були представники аграрної та агрохімічної компанії «Укравіт».
У селі поблизу Луцька сів гелікоптер за 1,5 мільйона доларів. ФОТО

З бортового номеру стало відомо, що він виготовлений в 2018 році, в кінці жовтня отримав офіційну реєстрацію. Власником є ТОВ «Хеліклаб Юкрейн» (місто Київ), яке спеціалізується на пасажирському авіаційному транспорті та прокаті бортів.
У селі поблизу Луцька сів гелікоптер за 1,5 мільйона доларів. ФОТО

На сайті компанії вказано, що вартість гелікоптера становить 1,5 млн. доларів, а модель – одна з найкращих на ринку.

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Теги: вертоліт, Гірка Полонка
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