Українка підкорила шоу «Америка має талант» і стала єдиною іноземкою в трійці переможців





Художниця з України Ксенія Симонова, яка стала відомою завдяки своїй майстерності у малюванні на піску, посіла 3 місце на конкурсі America's Got Talent, - повідомляє



Відео з'явилося на YouTube.



Ксенія за допомогою піску малює яскраві казкові історії, які не залишають глядачів байдужими. Вона вразила публіку ще на відборі. Судді натиснули золоту кнопку, що можливо лише в особливих випадках.



У фіналі проекту Ксенія показала номер під назвою "I Love". Із ним художниця змогла вибороти третє місце та стати єдиною дівчиною не з США серед переможців.



Нагадаємо, Ксенія Симонова буквально підкорила найвибагливіше журі у світі. І єдина із сотень претендентів отримала карт-бланш на суперфінал шоу "Америка має талант".





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