Розшукують волинянина, який на автостанції пограбував чоловіка

Крисюка Олександра Ярославовича за підозрою у грабежі.



Так, у серпні минулого року на території автостанції зловмисник пограбував 25-річного лучанина, - інформує ГУНП у Волинській області.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України.



Поліція просить громадян повідомити будь-яку інформацію що стосується розшукуваної особи у Луцьке відділення поліції головного управління Національної поліції України за наступними номерами телефонів: 380992301588 0332266027 або на екстрену лінію «102», чи за адресою м. Луцьк вул. Боженка, 34.





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