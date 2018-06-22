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Розшукують волинянина, який на автостанції пограбував чоловіка

Розшукують волинянина, який на автостанції пограбував чоловіка
У Луцьку поліція розшукує 24-річного Крисюка Олександра Ярославовича за підозрою у грабежі.

Так, у серпні минулого року на території автостанції зловмисник пограбував 25-річного лучанина, - інформує ГУНП у Волинській області.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України.

Поліція просить громадян повідомити будь-яку інформацію що стосується розшукуваної особи у Луцьке відділення поліції головного управління Національної поліції України за наступними номерами телефонів: 380992301588 0332266027 або на екстрену лінію «102», чи за адресою м. Луцьк вул. Боженка, 34.

Розшукують волинянина, який на автостанції пограбував чоловіка

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Теги: розшук, чоловік, Луцьк
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