Розшукують волинянина, який на автостанції пограбував чоловіка
Сьогодні, 12:43
У Луцьку поліція розшукує 24-річного Крисюка Олександра Ярославовича за підозрою у грабежі.
Так, у серпні минулого року на території автостанції зловмисник пограбував 25-річного лучанина, - інформує ГУНП у Волинській області.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України.
Поліція просить громадян повідомити будь-яку інформацію що стосується розшукуваної особи у Луцьке відділення поліції головного управління Національної поліції України за наступними номерами телефонів: 380992301588 0332266027 або на екстрену лінію «102», чи за адресою м. Луцьк вул. Боженка, 34.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, у серпні минулого року на території автостанції зловмисник пограбував 25-річного лучанина, - інформує ГУНП у Волинській області.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України.
Поліція просить громадян повідомити будь-яку інформацію що стосується розшукуваної особи у Луцьке відділення поліції головного управління Національної поліції України за наступними номерами телефонів: 380992301588 0332266027 або на екстрену лінію «102», чи за адресою м. Луцьк вул. Боженка, 34.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Ти диви, як прізвище співпало.
Останні новини
Івано-Франківськ отримав партію луцьких «Богданів»
Сьогодні, 12:55
Розшукують волинянина, який на автостанції пограбував чоловіка
Сьогодні, 12:43
На Миколаївщині бійцівський пес пошматував молоду дівчину
Сьогодні, 12:16
Легендарний балет «Сухішвілі» феєрично виступив у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 11:53
У Луцьку на автостанції зловили п'яного водія рейсового автобуса
Сьогодні, 11:48