вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку серед білого дня грабіжники напали на жінку

У Луцьку серед білого дня грабіжники напали на жінку
У Луцьку затримали грабіжника, який напав на жінку.

Інцидент трапився в обідню пору, 19 лютого, поблизу розважального комплексу "Адреналін". Чоловік намагався вирвати сумочку з гаманцем та документами з рук 47-річної лучанки, - інформує прокуратура Волинської області.

На щастя для потерпілої, повз проїжджав чоловік, який став на її захист.

Одного зі зловмисників затримали одразу на місці скоєння злочину.

Згодом з'ясувалося, що до вчинення цього кримінального правопорушення причетний ще 23-річний мешканець села Домашів Ківерцівського району.

Старшому із молодиків повідомили про підозру у вчиненні закінченого замаху на грабіж, а його спільник перебуває у розшуку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: грабіж
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
Нетуристичний Луцьк, або Що ховають під стінами замку Любарта. ФОТО
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У «Суперновій» продають квартири з просторою кухнею та вітальнею: дизайн. ФОТО*
Сьогодні, 14:50
Покарали лучанку, яка спалювала сміття на своєму городі
Сьогодні, 14:48
У Луцьку серед білого дня грабіжники напали на жінку
Сьогодні, 14:38
Розповіли, що робити власнику нерозмитненої «євробляхи»
Сьогодні, 14:27
У Луцьку з боржника аліментів стягнули понад 53 тисячі гривень
Сьогодні, 14:07
Схожі новини
Взяли під варту бандитів, які біля Луцька побили охоронця і пограбували фірму Взяли під варту бандитів, які біля Луцька побили охоронця і пограбували фірму
18 лютий, 16:38
П'яного волинянина «обчистили» двоє хлопців з кримінальним минулим П'яного волинянина «обчистили» двоє хлопців з кримінальним минулим
11 лютий, 11:42
У Луцьку «на гарячому» спіймали грабіжника з наркотиками У Луцьку «на гарячому» спіймали грабіжника з наркотиками
31 січень, 10:00
Троє чоловіків у балаклавах напали на жінку та пограбували її Троє чоловіків у балаклавах напали на жінку та пограбували її
28 січень, 16:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині ще одна церква відреклася від Московського патріархату
Сьогодні, 15:56
 0
Мокрий сніг і хуртовина: волинян попереджають про зміну погоди
Сьогодні, 15:45
 0
Минулоріч у 300 волинянок виявили рак грудей. ВІДЕО
Сьогодні, 15:42
 0
У волинянки «обчистили» будинок
Сьогодні, 15:15
 0
На Волині двоє чоловіків побили і пограбували газовика
Сьогодні, 15:12
 0
Медіа
відео
1/8