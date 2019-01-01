У Луцьку серед білого дня грабіжники напали на жінку
Сьогодні, 14:38
У Луцьку затримали грабіжника, який напав на жінку.
Інцидент трапився в обідню пору, 19 лютого, поблизу розважального комплексу "Адреналін". Чоловік намагався вирвати сумочку з гаманцем та документами з рук 47-річної лучанки, - інформує прокуратура Волинської області.
На щастя для потерпілої, повз проїжджав чоловік, який став на її захист.
Одного зі зловмисників затримали одразу на місці скоєння злочину.
Згодом з'ясувалося, що до вчинення цього кримінального правопорушення причетний ще 23-річний мешканець села Домашів Ківерцівського району.
Старшому із молодиків повідомили про підозру у вчиненні закінченого замаху на грабіж, а його спільник перебуває у розшуку.
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Інцидент трапився в обідню пору, 19 лютого, поблизу розважального комплексу "Адреналін". Чоловік намагався вирвати сумочку з гаманцем та документами з рук 47-річної лучанки, - інформує прокуратура Волинської області.
На щастя для потерпілої, повз проїжджав чоловік, який став на її захист.
Одного зі зловмисників затримали одразу на місці скоєння злочину.
Згодом з'ясувалося, що до вчинення цього кримінального правопорушення причетний ще 23-річний мешканець села Домашів Ківерцівського району.
Старшому із молодиків повідомили про підозру у вчиненні закінченого замаху на грабіж, а його спільник перебуває у розшуку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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