У Луцьку серед білого дня грабіжники напали на жінку

У Луцьку затримали грабіжника, який напав на жінку.Інцидент трапився в обідню пору, 19 лютого, поблизу розважального комплексу "Адреналін". Чоловік намагався вирвати сумочку з гаманцем та документами з рук 47-річної лучанки, - інформує прокуратура Волинської області.На щастя для потерпілої, повз проїжджав чоловік, який став на її захист.Одного зі зловмисників затримали одразу на місці скоєння злочину.Згодом з'ясувалося, що до вчинення цього кримінального правопорушення причетний ще 23-річний мешканець села Домашів Ківерцівського району.Старшому із молодиків повідомили про підозру у вчиненні закінченого замаху на грабіж, а його спільник перебуває у розшуку.