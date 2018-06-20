Без житла, грошей та документів: що робити, якщо ви стали безхатьком у Луцьку





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КРОК 1. Усвідомлення проблеми та пошуки шляху до змін.

Церква «Фіміам», вулиця Станіславського, 15а



Зі слів заступника голови Волинського обласного фонду «Переображення» та координатора проекту кімнати нічного перебування для безхатьків у Євангельській церкві «Фіміам» Андрія Стицуна, над проблемою безхатьків треба працювати комплексно. Спочатку варто зрозуміти, що привело людину в таке життя, та спробувати це виправити, а далі варто побудувати нову ціль у житті.



«Якщо сама людина захоче, щоб їй допомогли, то тільки тоді й можна буде це зробити. Можна життя покращити – щоб вона не замерзала, харчувалася, але допомогти дуже тяжко», – зауважив заступник голови фонду.



Та додав, що проблема полягає у світогляді.



«Безпритульність – це наслідок світогляду, кола оточення, яке вони свого часу вибрали, певні цінності, з якими вони живуть. Ось це є проблема, на це треба впливати. От як коли болить зуб, то можна просто випити таблетку, а можна й полікувати, тоді він взагалі не болітиме. Тут така ж ситуація. Коли з кожним персонально починаєш працювати, то видно, що людина щось хоче змінити в своєму житті. От він говорить: «Я щось змінив би, але я не знаю, з чого почати». Коли от така розмова є, тоді найкраще допомогти людині розібратися, чому він там, де він є. Тобто показати, що стало причиною. Щоб він зрозумів, чому він зараз в такому стані. А другий момент – це постаратися під час розмови подивитися, які є плюси в людини. Можливо, якесь життєве хобі було, можливо, якась професія. І побудувати нову ціль в житті. Адже це люди, які живуть без цілі», – пояснив Андрій Стицун.



Також він розповів, що коли працювати з безхатьками комплексно, надаючи певні побутові послуги, це відкриває їхнє серце для того, щоб відкритися перед людьми. Адже, зі слів координатора проекту, переважно вони закриті люди.



«Є багато гордих людей, які до останнього не хочуть визнати навіть своєї проблеми», – уточнив чоловік.



На його переконання, є кілька етапів, які можуть допомогти безхатьку покинути свій нездоровий спосіб життя. Це визначення проблеми, яка довела його до такого стану, її усвідомлення та надання здорової альтернативи.



«Треба допомогти розбудувати йому нову ціль в житті, примиритися з родичами, які переважно в них є. Але чомусь люди не хочуть вибачитися. Варто піти і сказати: «Вибач, я промарнував своє життя, зіпсував його вам і зробив його гірким для себе». Такі елементарні речі для нас, але для людей інколи це тяжко сказати. Це треба комусь балакати. І коли такі цілі перед ними ставити, то люди поступово оговтаються», – додав Андрій Стицун.



Ба більше, координатор програми розповів, що має знайомих, які колись були безхатьками, а зараз одружилися, знайшли роботу та збирають кошти на власне помешкання.



«Бомжі. Луцьк» ми знімали, і там є такий Роман. Це наш товариш. Він зараз одружився, у Чехії працюють і хочуть купити квартиру. Є й інші приклади. У мене дуже багато друзів, які жили у підвалах через наркозалежність чи алкозалежність. Зараз вони в сім’ях, відновилися. Хтось був одинокий, а зараз одружився. Таких прикладів достатньо, коли людині дати другий шанс і допомогти з цього вийти. Але важливо, щоб людина розуміла свою проблему і сама хотіла щось змінити в житті. А тій, яка не хоче нічого міняти, допомогти не вийде. Їй можна тільки покращити побут. А це також треба робити, бо ми живемо в цивілізованій країні. Сьогодні люди не повинні їсти зі смітників, де тварини не хочуть їсти. Треба робити умови, щоб вони відчували себе людьми», – підкреслив Андрій Стицун.



КРОК 2. Відновлення документів.

Центр надання адміністративних послуг у м. Луцьку (вулиця Лесі Українки, 35)



У ЦНАП варто звертатися для того, аби відновити свої документи, які необхідні при працевлаштуванні. Тут допоможуть із втраченим, пошкодженим чи недійсним паспортом громадянина України. (Нині видають паспорти у формі ID-картки).



«Насамперед таким громадянам, які вже вирішили узаконити своє місце проживання, варто виготовити документи. Все одно прийде той час, коли їм необхідно буде отримувати пенсію, мати якесь забезпечення», – зауважила директор луцького ЦНАПу Лариса Карп’як.



Та додала, що при виготовленні нових документів варто відштовхуватися від того, що є в наявності у клієнта: чи свідоцтво про народження, чи старий паспорт.



«Якщо в громадянина без місця реєстрації немає ніяких цих документів, першочергово він має підійти до нас. І або він, або якась уповноважена від нього особа чи соціальний працівник, який доглядає таку особу, має підійти і замовити довідку про підтвердження місця реєстрації останнього (де ця людина була ідентифікована взагалі в Україні, коли вона набувала громадянства, було її останнє місце реєстрації: це місто Луцьк чи інше)», – пояснила директорка ЦНАПу.



Після перевірок та запитів в інші установи безхатько може отримати новий паспорт громадянина України.



«Зараз паспорт, який виготовляється упродовж 20 робочих днів, вартує 279 гривень, а паспорт, який виготовляється за 10 робочих днів, вартує 366 гривень», – розповіла Лариса Карп’як.



У випадку, коли безхатько хоче відновити свідоцтво про народження, йому варто звернутися до батьків, аби ті відновили його у РАЦСі.



Перелік документів, які особа подає для оформлення паспорта громадянина України (втраченого/викраденого):



заява про втрату або викрадення паспорта (заповнюється заявником під час прийому документів адміністратором);

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта на території України);

посвідчення про взяття на облік бездомних осіб (обов’язково);

свідоцтво про народження;

документи, що підтверджують сплату адміністративного збору та державного мита, або оригінал документа про звільнення від сплати держмита;

документи, що підтверджують відомості для внесення додаткової змінної інформації до безконтактного електронного носія та паспорт (за наявності таких документів):

свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили;

свідоцтво про зміну імені;

довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Держреєстру фізичних осіб – платників податків або повідомлення про відмову від його прийняття;

довідка про реєстрацію попереднього місця проживання чи талон зняття з реєстрації.

Однак якщо у безхатьків відсутня більшість необхідних документів, то частину відомостей, необхідних для формування заяви-анкети щодо оформлення паспорта можна взяти з посвідчення про взяття на облік бездомних осіб або відомостей, що містяться в картотеках міграційної служби.



КРОК 3. Пошуки роботи.

Волинський обласний центр зайнятості (вулиця Богдана Хмельницького, 3а)



Директор обласного центру зайнятості Роман Романюк розповів, що знайти роботу особам, які не мають вищої освіти, не є складним процесом.



«Можна відійти від усіх формальностей і не перебувати у нас на обліку, не мати статус безробітного, але мати бажання працювати. Якщо така людина виявляє бажання працювати, вона може до нас звернутися навіть без документів – і ми їй допоможемо знайти роботу. Ми працюємо не тільки з безробітними, які зареєстровані у нас офіційно, а з усім незайнятим населенням», – зауважив Роман Романюк.



Також додав, що нині на Волині є багато вакансій, які не потребують кваліфікації.



«Наприклад, прибиральник, двірник, різноробочий на будівництві. Є спеціальності, і їх дуже багато, які не потребують жодної кваліфікації, май лише руки, голову, більш-менш нормальне фізичне здоров’я, аби мати можливість працювати, і все. Саме зерно ховається в тому, щоб людина мала бажання працювати», – переконаний директор обласного центру зайнятості.



Та розповів, що якщо людина має паспорт, його реєструють, як безробітного. А в процесі спілкування із ним спеціалісти центру зайнятості дізнаються, яку освіту має людина, чи має досвід роботи, що вміє робити і що хоче робити. Їй того ж дня можуть запропонувати варіанти вакансій, які вона зможе собі обрати. До того ж, особа без освіти, очевидно, не захоче працювати юристом, а обере професію, яка їй під силу.



«Різноробочих вакансій на сьогодні є досить багато. Всього, якщо брати місто Луцьк, є 1700 вакансій. Я б сказав, що простих є десь біля 300. Вони не потребують жодної кваліфікації», – повідомив Роман Романюк.



Також підкреслив, що спеціаліст центру зайнятості контактує з роботодавцем на предмет актуальної вакансії, домовляється про співбесіду та робить супровід до роботодавця. А опісля цього цікавиться: пройшла людина співбесіду і чи закріпилася.



Ба більше, зі слів директора обласного центру зайнятості, є ще 36 вакансій в області з наданням житла. У Луцьку може надати житло своїм працівникам «Луцькспецкомунтранс».



Якщо безхатько перебуває на обліку в центрі зайнятості, однак протягом останніх двох років не працював (не сплачував єдиний соціальний внесок, страхові кошти, не наповнював фонд), від держави із 1 січня отримуватиме допомогу із безробіття в розмірі 610 гривень на місяць.



За даними центру зайнятості, заробітна плата на різноробочих вакансіях коливається від 4 тисяч гривень до 7 тисяч (розвантажувач, завантажувач, вантажник, сторож, підсобний робітник).



До того ж у центрі зайнятості працюють і з особами, які повернулися із місць позбавлення волі. Їм також намагаються допомогти та прагнуть повернути у соціум.



«Коли людина має зайнятість, тоді не має бажання думати про якісь дурниці, зловживати алкогольними напоями чи думати про злочини. У нас же все трапляється від того, що немає чим зайнятися. І різні дурниці стріляють у голову. З цими людьми ми також активно працюємо», – зауважив директор обласного центру зайнятості.



Однак тут одним із вирішальних факторів є воля роботодавця: чи захоче він взяти на роботу людину із судимістю.



Та Роман Романюк навів приклади, що чимало роботодавців ставляться до цього просто і зі словами «якщо людина нормальна, то нехай працює», бере її на роботу.



Це може бути пов’язано із тим, що нині в Україні простежується нестача кадрів.



«Хороші кваліфіковані люди їдуть у пошуках кращих заробітків. У нашій базі вакансій сьогодні потреба в робітниках області сягає 3,5 тисячі. Це багато», – додав Роман Романюк.



Однак за останні роки безхатьки не зверталися до центру зайнятості. Директор установи вважає, що ці люди вже звикли до свого способу життя.



«Кожен з нас знаходить своє середовище, де важко змінюватися, ми вже просто течемо за течією річкою і все. Але якщо вони готові змінюватися – ми готові допомогти всіляко, варіанти є», – підсумував Роман Романюк.



КРОК 4. Зміна стилю життя.



Коли документи в кишені, а на роботу потрібно прокидатися о 8:00 ранку, слово «відповідальність» має стимулювати будь-кого виконувати роботу для свого ж блага. Якщо ви обрали вакансію, де роботодавець надає житло, – ви щасливчик, адже прихисток у вас вже є. Якщо ж думаєте, що заночувати доведеться, як і раніше, на вулиці, то тут ви помиляєтеся. Адже у Луцьку діє кімната нічного перебування для безхатьків у Євангельській церкві "Фіміам". Там є змога і переночувати, і повечеряти гарячими домашніми стравами. Але діє дві умови: пройти обстеження у протитуберкульозному та шкірно-венерологічному диспансерах (безкоштовно можна на місці) та бути тверезим. Однак якщо ви вирішили зав’язати із поганими звичками, то прийти на ночівлю тверезим не буде складно.



Бажання «стати на ноги», заробити кілька «зайвих» гривень на більш-менш пристойну пенсію, відновити чи створити сім'ю, зняти із себе старий подертий одяг, поліпшити стан свого здоров’я та фінансовий стан може мотивувати до того, що доля змилується і подарує шанс на оренду квартири чи підвищення на роботі.



Автор: Валентина Мельник



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розповіли, що робити у Луцьку людям, які опинилися у складних життєвих обставинах, залишилися без даху над головою та засобів до існування.Про це пише Конкурент Зі слів заступника голови Волинського обласного фонду «Переображення» та координатора проекту кімнати нічного перебування для безхатьків у Євангельській церкві «Фіміам», над проблемою безхатьків треба працювати комплексно. Спочатку варто зрозуміти, що привело людину в таке життя, та спробувати це виправити, а далі варто побудувати нову ціль у житті.«Якщо сама людина захоче, щоб їй допомогли, то тільки тоді й можна буде це зробити. Можна життя покращити – щоб вона не замерзала, харчувалася, але допомогти дуже тяжко», – зауважив заступник голови фонду.Та додав, що проблема полягає у світогляді.«Безпритульність – це наслідок світогляду, кола оточення, яке вони свого часу вибрали, певні цінності, з якими вони живуть. Ось це є проблема, на це треба впливати. От як коли болить зуб, то можна просто випити таблетку, а можна й полікувати, тоді він взагалі не болітиме. Тут така ж ситуація. Коли з кожним персонально починаєш працювати, то видно, що людина щось хоче змінити в своєму житті. От він говорить: «Я щось змінив би, але я не знаю, з чого почати». Коли от така розмова є, тоді найкраще допомогти людині розібратися, чому він там, де він є. Тобто показати, що стало причиною. Щоб він зрозумів, чому він зараз в такому стані. А другий момент – це постаратися під час розмови подивитися, які є плюси в людини. Можливо, якесь життєве хобі було, можливо, якась професія. І побудувати нову ціль в житті. Адже це люди, які живуть без цілі», – пояснив Андрій Стицун.Також він розповів, що коли працювати з безхатьками комплексно, надаючи певні побутові послуги, це відкриває їхнє серце для того, щоб відкритися перед людьми. Адже, зі слів координатора проекту, переважно вони закриті люди.«Є багато гордих людей, які до останнього не хочуть визнати навіть своєї проблеми», – уточнив чоловік.На його переконання, є кілька етапів, які можуть допомогти безхатьку покинути свій нездоровий спосіб життя. Це визначення проблеми, яка довела його до такого стану, її усвідомлення та надання здорової альтернативи.«Треба допомогти розбудувати йому нову ціль в житті, примиритися з родичами, які переважно в них є. Але чомусь люди не хочуть вибачитися. Варто піти і сказати: «Вибач, я промарнував своє життя, зіпсував його вам і зробив його гірким для себе». Такі елементарні речі для нас, але для людей інколи це тяжко сказати. Це треба комусь балакати. І коли такі цілі перед ними ставити, то люди поступово оговтаються», – додав Андрій Стицун.Ба більше, координатор програми розповів, що має знайомих, які колись були безхатьками, а зараз одружилися, знайшли роботу та збирають кошти на власне помешкання.«Бомжі. Луцьк» ми знімали, і там є такий Роман. Це наш товариш. Він зараз одружився, у Чехії працюють і хочуть купити квартиру. Є й інші приклади. У мене дуже багато друзів, які жили у підвалах через наркозалежність чи алкозалежність. Зараз вони в сім’ях, відновилися. Хтось був одинокий, а зараз одружився. Таких прикладів достатньо, коли людині дати другий шанс і допомогти з цього вийти. Але важливо, щоб людина розуміла свою проблему і сама хотіла щось змінити в житті. А тій, яка не хоче нічого міняти, допомогти не вийде. Їй можна тільки покращити побут. А це також треба робити, бо ми живемо в цивілізованій країні. Сьогодні люди не повинні їсти зі смітників, де тварини не хочуть їсти. Треба робити умови, щоб вони відчували себе людьми», – підкреслив Андрій Стицун.У ЦНАП варто звертатися для того, аби відновити свої документи, які необхідні при працевлаштуванні. Тут допоможуть із втраченим, пошкодженим чи недійсним паспортом громадянина України. (Нині видають паспорти у формі ID-картки).«Насамперед таким громадянам, які вже вирішили узаконити своє місце проживання, варто виготовити документи. Все одно прийде той час, коли їм необхідно буде отримувати пенсію, мати якесь забезпечення», – зауважила директор луцького ЦНАПуТа додала, що при виготовленні нових документів варто відштовхуватися від того, що є в наявності у клієнта: чи свідоцтво про народження, чи старий паспорт.«Якщо в громадянина без місця реєстрації немає ніяких цих документів, першочергово він має підійти до нас. І або він, або якась уповноважена від нього особа чи соціальний працівник, який доглядає таку особу, має підійти і замовити довідку про підтвердження місця реєстрації останнього (де ця людина була ідентифікована взагалі в Україні, коли вона набувала громадянства, було її останнє місце реєстрації: це місто Луцьк чи інше)», – пояснила директорка ЦНАПу.Після перевірок та запитів в інші установи безхатько може отримати новий паспорт громадянина України.«Зараз паспорт, який виготовляється упродовж 20 робочих днів, вартує 279 гривень, а паспорт, який виготовляється за 10 робочих днів, вартує 366 гривень», – розповіла Лариса Карп’як.У випадку, коли безхатько хоче відновити свідоцтво про народження, йому варто звернутися до батьків, аби ті відновили його у РАЦСі.заява про втрату або викрадення паспорта (заповнюється заявником під час прийому документів адміністратором);витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта на території України);посвідчення про взяття на облік бездомних осіб (обов’язково);свідоцтво про народження;документи, що підтверджують сплату адміністративного збору та державного мита, або оригінал документа про звільнення від сплати держмита;документи, що підтверджують відомості для внесення додаткової змінної інформації до безконтактного електронного носія та паспорт (за наявності таких документів):свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили;свідоцтво про зміну імені;довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Держреєстру фізичних осіб – платників податків або повідомлення про відмову від його прийняття;довідка про реєстрацію попереднього місця проживання чи талон зняття з реєстрації.Однак якщо у безхатьків відсутня більшість необхідних документів, то частину відомостей, необхідних для формування заяви-анкети щодо оформлення паспорта можна взяти з посвідчення про взяття на облік бездомних осіб або відомостей, що містяться в картотеках міграційної служби.Директор обласного центру зайнятостірозповів, що знайти роботу особам, які не мають вищої освіти, не є складним процесом.«Можна відійти від усіх формальностей і не перебувати у нас на обліку, не мати статус безробітного, але мати бажання працювати. Якщо така людина виявляє бажання працювати, вона може до нас звернутися навіть без документів – і ми їй допоможемо знайти роботу. Ми працюємо не тільки з безробітними, які зареєстровані у нас офіційно, а з усім незайнятим населенням», – зауважив Роман Романюк.Також додав, що нині на Волині є багато вакансій, які не потребують кваліфікації.«Наприклад, прибиральник, двірник, різноробочий на будівництві. Є спеціальності, і їх дуже багато, які не потребують жодної кваліфікації, май лише руки, голову, більш-менш нормальне фізичне здоров’я, аби мати можливість працювати, і все. Саме зерно ховається в тому, щоб людина мала бажання працювати», – переконаний директор обласного центру зайнятості.Та розповів, що якщо людина має паспорт, його реєструють, як безробітного. А в процесі спілкування із ним спеціалісти центру зайнятості дізнаються, яку освіту має людина, чи має досвід роботи, що вміє робити і що хоче робити. Їй того ж дня можуть запропонувати варіанти вакансій, які вона зможе собі обрати. До того ж, особа без освіти, очевидно, не захоче працювати юристом, а обере професію, яка їй під силу.«Різноробочих вакансій на сьогодні є досить багато. Всього, якщо брати місто Луцьк, є 1700 вакансій. Я б сказав, що простих є десь біля 300. Вони не потребують жодної кваліфікації», – повідомив Роман Романюк.Також підкреслив, що спеціаліст центру зайнятості контактує з роботодавцем на предмет актуальної вакансії, домовляється про співбесіду та робить супровід до роботодавця. А опісля цього цікавиться: пройшла людина співбесіду і чи закріпилася.Ба більше, зі слів директора обласного центру зайнятості, є ще 36 вакансій в області з наданням житла. У Луцьку може надати житло своїм працівникам «Луцькспецкомунтранс».Якщо безхатько перебуває на обліку в центрі зайнятості, однак протягом останніх двох років не працював (не сплачував єдиний соціальний внесок, страхові кошти, не наповнював фонд), від держави із 1 січня отримуватиме допомогу із безробіття в розмірі 610 гривень на місяць.За даними центру зайнятості, заробітна плата на різноробочих вакансіях коливається від 4 тисяч гривень до 7 тисяч (розвантажувач, завантажувач, вантажник, сторож, підсобний робітник).До того ж у центрі зайнятості працюють і з особами, які повернулися із місць позбавлення волі. Їм також намагаються допомогти та прагнуть повернути у соціум.«Коли людина має зайнятість, тоді не має бажання думати про якісь дурниці, зловживати алкогольними напоями чи думати про злочини. У нас же все трапляється від того, що немає чим зайнятися. І різні дурниці стріляють у голову. З цими людьми ми також активно працюємо», – зауважив директор обласного центру зайнятості.Однак тут одним із вирішальних факторів є воля роботодавця: чи захоче він взяти на роботу людину із судимістю.Та Роман Романюк навів приклади, що чимало роботодавців ставляться до цього просто і зі словами «якщо людина нормальна, то нехай працює», бере її на роботу.Це може бути пов’язано із тим, що нині в Україні простежується нестача кадрів.«Хороші кваліфіковані люди їдуть у пошуках кращих заробітків. У нашій базі вакансій сьогодні потреба в робітниках області сягає 3,5 тисячі. Це багато», – додав Роман Романюк.Однак за останні роки безхатьки не зверталися до центру зайнятості. Директор установи вважає, що ці люди вже звикли до свого способу життя.«Кожен з нас знаходить своє середовище, де важко змінюватися, ми вже просто течемо за течією річкою і все. Але якщо вони готові змінюватися – ми готові допомогти всіляко, варіанти є», – підсумував Роман Романюк.Коли документи в кишені, а на роботу потрібно прокидатися о 8:00 ранку, слово «відповідальність» має стимулювати будь-кого виконувати роботу для свого ж блага. Якщо ви обрали вакансію, де роботодавець надає житло, – ви щасливчик, адже прихисток у вас вже є. Якщо ж думаєте, що заночувати доведеться, як і раніше, на вулиці, то тут ви помиляєтеся. Адже у Луцьку діє кімната нічного перебування для безхатьків у Євангельській церкві "Фіміам". Там є змога і переночувати, і повечеряти гарячими домашніми стравами. Але діє дві умови: пройти обстеження у протитуберкульозному та шкірно-венерологічному диспансерах (безкоштовно можна на місці) та бути тверезим. Однак якщо ви вирішили зав’язати із поганими звичками, то прийти на ночівлю тверезим не буде складно.Бажання «стати на ноги», заробити кілька «зайвих» гривень на більш-менш пристойну пенсію, відновити чи створити сім'ю, зняти із себе старий подертий одяг, поліпшити стан свого здоров’я та фінансовий стан може мотивувати до того, що доля змилується і подарує шанс на оренду квартири чи підвищення на роботі.

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