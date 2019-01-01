На волинських підприємствах за рік загинули 10 людей
Сьогодні, 09:41
На підприємствах Волинської області протягом минулого року смертельні травми отримали 10 працівників, тоді як у 2017 році - 8.
Про це повідомляє управління Держпраці у Волинській області.
Під час виконання трудових обов’язків травмувалися 160 працівників. Це на п’ять випадків більше, ніж за аналогічний період 2017 року.
Основними причинами настання нещасних випадків є організаційні, а також психофізіологічні та технічні. Травми несумісні з життям працівники отримали через невиконання вимог інструкцій з охорони праці, незастосування засобів індивідуального захисту, порушення технологічного процесу, невиконання посадових обов’язків, незадовільний стан виробничого середовища, а також особисту необережність потерпілих.
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Про це повідомляє управління Держпраці у Волинській області.
Під час виконання трудових обов’язків травмувалися 160 працівників. Це на п’ять випадків більше, ніж за аналогічний період 2017 року.
Основними причинами настання нещасних випадків є організаційні, а також психофізіологічні та технічні. Травми несумісні з життям працівники отримали через невиконання вимог інструкцій з охорони праці, незастосування засобів індивідуального захисту, порушення технологічного процесу, невиконання посадових обов’язків, незадовільний стан виробничого середовища, а також особисту необережність потерпілих.
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