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Грабіжники на трасі зупинили водія та відібрали 15 мільйонів гривень

Грабіжники на трасі зупинили водія та відібрали 15 мільйонів гривень
На трасі "Миколаїв-Херсон" у водія Range Rover вкрали сумку з понад 15 мільйонами гривень.

Про це повідомили у прес-службі поліції Миколаївської області.

Інцидент трапився приблизно о 23:20 21 лютого.

За словами 52-річного заявника, він повертався додому своїм автомобілем Range Rover, коли його підрізав Volkswagen темного кольору та змусив зупинитись. Після цього з машини вийшов водій та почав кричати, що нібито заявник невправно керує своєю автівкою.

Його підтримали пасажири авто, які підійшли до машини заявника і порізали колеса. У цей момент на місце події під’їхало ще одне авто темного кольору ймовірно BMW, з якого вийшли декілька незнайомців у темному одязі з капюшонами на голові, розбили пасажирське скло та витягли сумку, у якій було понад 15 млн грн.

Після нападу зловмисники втекли автомобілями у напрямку Херсона.

Наразі відомості про подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину передбаченого ч. 5 т. 186 КК України "Грабіж", що карається від 8 до 13 років позбавлення вол із конфіскацією майна. Тривають слідчі дії.

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Теги: грабіж
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