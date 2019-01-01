Грабіжники на трасі зупинили водія та відібрали 15 мільйонів гривень
Сьогодні, 12:17
На трасі "Миколаїв-Херсон" у водія Range Rover вкрали сумку з понад 15 мільйонами гривень.
Про це повідомили у прес-службі поліції Миколаївської області.
Інцидент трапився приблизно о 23:20 21 лютого.
За словами 52-річного заявника, він повертався додому своїм автомобілем Range Rover, коли його підрізав Volkswagen темного кольору та змусив зупинитись. Після цього з машини вийшов водій та почав кричати, що нібито заявник невправно керує своєю автівкою.
Його підтримали пасажири авто, які підійшли до машини заявника і порізали колеса. У цей момент на місце події під’їхало ще одне авто темного кольору ймовірно BMW, з якого вийшли декілька незнайомців у темному одязі з капюшонами на голові, розбили пасажирське скло та витягли сумку, у якій було понад 15 млн грн.
Після нападу зловмисники втекли автомобілями у напрямку Херсона.
Наразі відомості про подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину передбаченого ч. 5 т. 186 КК України "Грабіж", що карається від 8 до 13 років позбавлення вол із конфіскацією майна. Тривають слідчі дії.
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Про це повідомили у прес-службі поліції Миколаївської області.
Інцидент трапився приблизно о 23:20 21 лютого.
За словами 52-річного заявника, він повертався додому своїм автомобілем Range Rover, коли його підрізав Volkswagen темного кольору та змусив зупинитись. Після цього з машини вийшов водій та почав кричати, що нібито заявник невправно керує своєю автівкою.
Його підтримали пасажири авто, які підійшли до машини заявника і порізали колеса. У цей момент на місце події під’їхало ще одне авто темного кольору ймовірно BMW, з якого вийшли декілька незнайомців у темному одязі з капюшонами на голові, розбили пасажирське скло та витягли сумку, у якій було понад 15 млн грн.
Після нападу зловмисники втекли автомобілями у напрямку Херсона.
Наразі відомості про подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину передбаченого ч. 5 т. 186 КК України "Грабіж", що карається від 8 до 13 років позбавлення вол із конфіскацією майна. Тривають слідчі дії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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