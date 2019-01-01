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Винуватцю смертельної аварії під Луцьком світить до 10 років тюрми

Винуватцю смертельної аварії під Луцьком світить до 10 років тюрми
За фактом аварії в селі Дачне Ківерцівського району, в якій загинули дві людини та постраждала 9-річна дитина, копи розпочали кримінальне провадження.

Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.

Одного із водіїв-учасників ДТП, 45-річного жителя райцентру Ківерці, який перебував за кермом автомобіля «Mercеdеs-124» у стані алкогольного сп’яніння, поліцейські затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Наразі вирішується питання щодо оголошення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, що вчора по 19 годині на автодорозі в селі Дачне Ківерцівського району сталася ДТП за участі трьох транспортних засобів.

«Зіткнулися автомобілі «Mercеdеs-124», «Chevrolеt Aveo» та автобус «Богдан». У ДТП загинули водій та пасажирка автомобіля «Chevrolеt Aveo», ще одну пасажирку цього ж транспортного засобу, 9-річну дитину госпіталізували.

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Одного із водіїв учасників ДТП поліцією затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Встановлено, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння», - зазначив начальник відділу слідчого управління ГУНП в області Юрій Угланов.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років. Досудове розслідування триває. В його ході будуть встановленні всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.


21 лютого по 19 годині на автодорозі в селі Дачне Ківерцівського району сталася ДТП за участі трьох транспортних засобів. Зіткнулися автомобілі «Mercеdеs-124», «Chevrolеt Aveo» та автобус «Богдан». У ДТП загинули водій та пасажирка автомобіля «Chevrolеt Aveo».

З’ясовано, що за кермом автомобіля «Mercеdеs-124» перебував 45-річний житель райцентру Ківерці.

Під час проведення огляду попередньо встановлено, що він був у стані алкогольного сп’яніння.



Винуватцю смертельної аварії під Луцьком світить до 10 років тюрми
Винуватцю смертельної аварії під Луцьком світить до 10 років тюрми
Винуватцю смертельної аварії під Луцьком світить до 10 років тюрми
Винуватцю смертельної аварії під Луцьком світить до 10 років тюрми

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Теги: ДТП, аварія, смерть
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