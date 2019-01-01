Винуватцю смертельної аварії під Луцьком світить до 10 років тюрми

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За фактом аварії в селі Дачне Ківерцівського району, в якій загинули дві людини та постраждала 9-річна дитина, копи розпочали кримінальне провадження.
Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
Одного із водіїв-учасників ДТП, 45-річного жителя райцентру Ківерці, який перебував за кермом автомобіля «Mercеdеs-124» у стані алкогольного сп’яніння, поліцейські затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
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Наразі вирішується питання щодо оголошення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу.
Нагадаємо, що вчора по 19 годині на автодорозі в селі Дачне Ківерцівського району сталася ДТП за участі трьох транспортних засобів.
«Зіткнулися автомобілі «Mercеdеs-124», «Chevrolеt Aveo» та автобус «Богдан». У ДТП загинули водій та пасажирка автомобіля «Chevrolеt Aveo», ще одну пасажирку цього ж транспортного засобу, 9-річну дитину госпіталізували.
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Одного із водіїв учасників ДТП поліцією затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Встановлено, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння», - зазначив начальник відділу слідчого управління ГУНП в області Юрій Угланов.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років. Досудове розслідування триває. В його ході будуть встановленні всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
21 лютого по 19 годині на автодорозі в селі Дачне Ківерцівського району сталася ДТП за участі трьох транспортних засобів. Зіткнулися автомобілі «Mercеdеs-124», «Chevrolеt Aveo» та автобус «Богдан». У ДТП загинули водій та пасажирка автомобіля «Chevrolеt Aveo».
З’ясовано, що за кермом автомобіля «Mercеdеs-124» перебував 45-річний житель райцентру Ківерці.
Під час проведення огляду попередньо встановлено, що він був у стані алкогольного сп’яніння.
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Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
Одного із водіїв-учасників ДТП, 45-річного жителя райцентру Ківерці, який перебував за кермом автомобіля «Mercеdеs-124» у стані алкогольного сп’яніння, поліцейські затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Кривава трагедія під Луцьком: за кермом був п'яний екс-поліцейський. ВІДЕО
Наразі вирішується питання щодо оголошення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу.
Нагадаємо, що вчора по 19 годині на автодорозі в селі Дачне Ківерцівського району сталася ДТП за участі трьох транспортних засобів.
«Зіткнулися автомобілі «Mercеdеs-124», «Chevrolеt Aveo» та автобус «Богдан». У ДТП загинули водій та пасажирка автомобіля «Chevrolеt Aveo», ще одну пасажирку цього ж транспортного засобу, 9-річну дитину госпіталізували.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У страшній аварії під Луцьком загинула інженер «Волиньобленерго»
Одного із водіїв учасників ДТП поліцією затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Встановлено, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння», - зазначив начальник відділу слідчого управління ГУНП в області Юрій Угланов.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років. Досудове розслідування триває. В його ході будуть встановленні всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
21 лютого по 19 годині на автодорозі в селі Дачне Ківерцівського району сталася ДТП за участі трьох транспортних засобів. Зіткнулися автомобілі «Mercеdеs-124», «Chevrolеt Aveo» та автобус «Богдан». У ДТП загинули водій та пасажирка автомобіля «Chevrolеt Aveo».
З’ясовано, що за кермом автомобіля «Mercеdеs-124» перебував 45-річний житель райцентру Ківерці.
Під час проведення огляду попередньо встановлено, що він був у стані алкогольного сп’яніння.
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