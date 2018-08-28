Революційну – на Акацієву, Ватутіна – на Ліщинову: у Луцьку можуть перейменувати низку вулиць
Сьогодні, 15:11
У Луцьку хочуть перейменувати 12 вулиць та два провулки.
Про це йдеться у відповідному проекті рішення міської ради.
Згідно з документом, комісія з питань впорядкування назв вулиць міста 12 жовтня 2018 року затвердила до перейменування ряд вулиць міста Луцька, які відповідно до Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», розпорядження Луцького міського голови підлягають перейменуванню. Ці пропозиції пройшли всі необхідні процедури та громадські обговорення.
Вулицю Ватутіна може носити назву Ліщинова, Воїнів Інтернаціоналістів - Воїнів-афганців, Гастелло - Люблінська, Корнійчука - Валерії Новодворської, Красовського - Галини Коханської, Макаренка - Долинна, Молодогвардійська - Межова, Островського - Сірої дивізії, Панфілова - Повстанська, Папаніна - Арсена Річинського, Революційна - Акацієва, Шевцової - Новоброварна.
Окрім того, провулок Красовського планують перейменувати на Галини Коханської, Червоноармійський - Черешневий.
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Про це йдеться у відповідному проекті рішення міської ради.
Згідно з документом, комісія з питань впорядкування назв вулиць міста 12 жовтня 2018 року затвердила до перейменування ряд вулиць міста Луцька, які відповідно до Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», розпорядження Луцького міського голови підлягають перейменуванню. Ці пропозиції пройшли всі необхідні процедури та громадські обговорення.
Вулицю Ватутіна може носити назву Ліщинова, Воїнів Інтернаціоналістів - Воїнів-афганців, Гастелло - Люблінська, Корнійчука - Валерії Новодворської, Красовського - Галини Коханської, Макаренка - Долинна, Молодогвардійська - Межова, Островського - Сірої дивізії, Панфілова - Повстанська, Папаніна - Арсена Річинського, Революційна - Акацієва, Шевцової - Новоброварна.
Окрім того, провулок Красовського планують перейменувати на Галини Коханської, Червоноармійський - Черешневий.
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