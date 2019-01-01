Прокурор Волині не приховував гроші від НАЗК, – суд

Луцький міськрайонний суд закрив провадження у справі про подання прокурором Волинської областінібито завідомо недостовірних відомостей у декларації.Про це у коментаріповідомив адвокат Віктора Швидкого«Жоден із вказаних у складених Національним агентством з питань запобігання корупції протоколах фактів у ході судового розгляду не підтвердився. Відтак провадження закрите у зв’язку з відсутністю події та складу адміністративних правопорушень», - сказав адвокат.Нагадаємо, НАЗК встановило недостовірність відомостей у декларації прокурора на суму майже 350 тисяч гривень. Тепер провадження закрили.