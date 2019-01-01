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Прокурор Волині не приховував гроші від НАЗК, – суд

Прокурор Волині не приховував гроші від НАЗК, – суд
Луцький міськрайонний суд закрив провадження у справі про подання прокурором Волинської області Віктором Швидким нібито завідомо недостовірних відомостей у декларації.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив адвокат Віктора Швидкого Анатолій Петрушин.

«Жоден із вказаних у складених Національним агентством з питань запобігання корупції протоколах фактів у ході судового розгляду не підтвердився. Відтак провадження закрите у зв’язку з відсутністю події та складу адміністративних правопорушень», - сказав адвокат.

Нагадаємо, НАЗК встановило недостовірність відомостей у декларації прокурора на суму майже 350 тисяч гривень. Тепер провадження закрили.

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Теги: декларації, Віктор Швидкий
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