У Луцьку судили пенсіонера, який мастурбував перед студентками

Луцький міськрайонний суд призначив 8500 гривень штрафу пенсіонерові, який дістав свій статевий орган та мастурбував перед студентками Луцького коледжу рекреаційних технологій та права.Інцидент трапився ще у жовтні 2017 року. Вирок же суд виніс лише днями.Як відомо з матеріалів справи, чоловік – пенсійного віку, охоронець приватної фірми. Студентки розповіли, що ішли з пар через парк і побачили, що біля куща стояв чоловік зі спущеними штанами, оголив і торкався свого статевого органу та демонстрував його. Одна з дівчат зателефонував знайомому, аби він приїхав та затримав чоловіка. Знайомий прийшов, затримав хулігана та викликав поліцію.Натомість сам обвинувачений свою провину заперечив і розповів, що пішов в парк, бо йому були необхідні палички, щоб перекласти дошки у підвалі.Щоправда, суд таки визнав чоловіка винним та призначив 8500 гривень штрафу.