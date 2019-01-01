У Луцьку судили пенсіонера, який мастурбував перед студентками
Сьогодні, 17:47
Луцький міськрайонний суд призначив 8500 гривень штрафу пенсіонерові, який дістав свій статевий орган та мастурбував перед студентками Луцького коледжу рекреаційних технологій та права.
Інцидент трапився ще у жовтні 2017 року. Вирок же суд виніс лише днями.
Як відомо з матеріалів справи, чоловік – пенсійного віку, охоронець приватної фірми. Студентки розповіли, що ішли з пар через парк і побачили, що біля куща стояв чоловік зі спущеними штанами, оголив і торкався свого статевого органу та демонстрував його. Одна з дівчат зателефонував знайомому, аби він приїхав та затримав чоловіка. Знайомий прийшов, затримав хулігана та викликав поліцію.
Натомість сам обвинувачений свою провину заперечив і розповів, що пішов в парк, бо йому були необхідні палички, щоб перекласти дошки у підвалі.
Щоправда, суд таки визнав чоловіка винним та призначив 8500 гривень штрафу.
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Інцидент трапився ще у жовтні 2017 року. Вирок же суд виніс лише днями.
Як відомо з матеріалів справи, чоловік – пенсійного віку, охоронець приватної фірми. Студентки розповіли, що ішли з пар через парк і побачили, що біля куща стояв чоловік зі спущеними штанами, оголив і торкався свого статевого органу та демонстрував його. Одна з дівчат зателефонував знайомому, аби він приїхав та затримав чоловіка. Знайомий прийшов, затримав хулігана та викликав поліцію.
Натомість сам обвинувачений свою провину заперечив і розповів, що пішов в парк, бо йому були необхідні палички, щоб перекласти дошки у підвалі.
Щоправда, суд таки визнав чоловіка винним та призначив 8500 гривень штрафу.
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