вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку судили пенсіонера, який мастурбував перед студентками

У Луцьку судили пенсіонера, який мастурбував перед студентками
Луцький міськрайонний суд призначив 8500 гривень штрафу пенсіонерові, який дістав свій статевий орган та мастурбував перед студентками Луцького коледжу рекреаційних технологій та права.

Інцидент трапився ще у жовтні 2017 року. Вирок же суд виніс лише днями.

Як відомо з матеріалів справи, чоловік – пенсійного віку, охоронець приватної фірми. Студентки розповіли, що ішли з пар через парк і побачили, що біля куща стояв чоловік зі спущеними штанами, оголив і торкався свого статевого органу та демонстрував його. Одна з дівчат зателефонував знайомому, аби він приїхав та затримав чоловіка. Знайомий прийшов, затримав хулігана та викликав поліцію.

Натомість сам обвинувачений свою провину заперечив і розповів, що пішов в парк, бо йому були необхідні палички, щоб перекласти дошки у підвалі.

Щоправда, суд таки визнав чоловіка винним та призначив 8500 гривень штрафу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: екгібіціоність, мастурбація, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скандальний депутат Луцькради хотів всунути хабар посадовцю управління Держпраці
Невідомі роздають дітям у Луцьку «Пепсі» і «Колу» з психотропами: правда чи фейк
Чоловік шукає своє перше кохання – жінку з Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як під Луцьком будували аеропорт. АРХІВНІ ФОТО
Сьогодні, 17:56
Це ніби кошмарний сон, – чоловік загиблої у моторошній аварії під Луцьком. ВІДЕО
Сьогодні, 17:53
У Луцьку судили пенсіонера, який мастурбував перед студентками
Сьогодні, 17:47
За пільговий період волинські сервісні центри МВС зареєстрували понад 16 тисяч авто
Сьогодні, 17:37
Волинська біатлоністка виборола «бронзу» на чемпіонаті світу
Сьогодні, 17:21
Схожі новини
Їхав на заборонений знак, а потім вдавав пішохода: оскандалився ще один депутат Луцькради Їхав на заборонений знак, а потім вдавав пішохода: оскандалився ще один депутат Луцькради
Сьогодні, 15:58
Скандальний депутат Луцькради хотів відкупитися від перевірок на фірмі за 1100 доларів Скандальний депутат Луцькради хотів відкупитися від перевірок на фірмі за 1100 доларів
Сьогодні, 15:18
Революційну – на Акацієву, Ватутіна – на Ліщинову: у Луцьку можуть перейменувати низку вулиць Революційну – на Акацієву, Ватутіна – на Ліщинову: у Луцьку можуть перейменувати низку вулиць
Сьогодні, 15:11
Скандальний депутат Луцькради хотів всунути хабар посадовцю управління Держпраці Скандальний депутат Луцькради хотів всунути хабар посадовцю управління Держпраці
Сьогодні, 14:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У луцькому «Промені» – вистава «Медовий місяць»*
Сьогодні, 19:12
 0
Ковель у 1916 році: унікальні новознайдені фото
Сьогодні, 19:01
 0
Військові волинської бригади перемогли на змаганнях з гирьового спорту. ФОТО
Сьогодні, 18:45
 0
Луцькі велосипедисти вибороли 10 медалей на чемпіонаті України. ФОТО
Сьогодні, 18:31
 0
В Україні впали ціни на м'ясо
Сьогодні, 18:17
 0
Медіа
відео
1/8