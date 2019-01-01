Як у «Промені» святкуватимуть 8 березня*

У Grand Central, що знаходиться на 4-му поверсі розважального «Промінь», до Міжнародного жіночого дня – 8 березня, готують спеціальну програму.Тут на гостей чекатимуть букетики, декор та світшоти від Art Ladies, експрес-тату від VeAn Tattoo за приємною ціною та пригощатимуть на барній стійці новим блакитним ігристим Marengo Lazzurro.О 18:00 відбудеться виступ з живою музикою, а до самого вечора розважатиме Dj Paradox.Звісно ж пишна фотозона та смачна їжа додадуть гарної атмосфери, та зроблять вечір по справжньому особливим.