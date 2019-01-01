Як у «Промені» святкуватимуть 8 березня*
Сьогодні, 14:23
У Grand Central, що знаходиться на 4-му поверсі розважального «Промінь», до Міжнародного жіночого дня – 8 березня, готують спеціальну програму.
Тут на гостей чекатимуть букетики, декор та світшоти від Art Ladies, експрес-тату від VeAn Tattoo за приємною ціною та пригощатимуть на барній стійці новим блакитним ігристим Marengo Lazzurro.
О 18:00 відбудеться виступ з живою музикою, а до самого вечора розважатиме Dj Paradox.
Звісно ж пишна фотозона та смачна їжа додадуть гарної атмосфери, та зроблять вечір по справжньому особливим.
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Тут на гостей чекатимуть букетики, декор та світшоти від Art Ladies, експрес-тату від VeAn Tattoo за приємною ціною та пригощатимуть на барній стійці новим блакитним ігристим Marengo Lazzurro.
О 18:00 відбудеться виступ з живою музикою, а до самого вечора розважатиме Dj Paradox.
Звісно ж пишна фотозона та смачна їжа додадуть гарної атмосфери, та зроблять вечір по справжньому особливим.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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