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Як у «Промені» святкуватимуть 8 березня*

Як у «Промені» святкуватимуть 8 березня*
У Grand Central, що знаходиться на 4-му поверсі розважального «Промінь», до Міжнародного жіночого дня – 8 березня, готують спеціальну програму.

Тут на гостей чекатимуть букетики, декор та світшоти від Art Ladies, експрес-тату від VeAn Tattoo за приємною ціною та пригощатимуть на барній стійці новим блакитним ігристим Marengo Lazzurro.

О 18:00 відбудеться виступ з живою музикою, а до самого вечора розважатиме Dj Paradox.

Звісно ж пишна фотозона та смачна їжа додадуть гарної атмосфери, та зроблять вечір по справжньому особливим.
Як у «Промені» святкуватимуть 8 березня*


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Теги: свято 8 березня, Промінь
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