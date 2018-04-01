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Померла найстарша матушка благочиння на Волині. ФОТО

Померла найстарша матушка благочиння на Волині. ФОТО
Найстарша матушка Старовижівського благочиння Тетяна Йовик відійшла у вічність.

Про це у facebook-спільноті "Старовижівщина" написала Наталка Павлік.

"Догоріла свіча нашої любимої матушки, вірної спутниці Протоєрея Миколая с.Буцинь Йовик Тетяни.

Царство небесне Вам і нашому пастирю", - написала жінка.

До слова, у день Стрітення, 15 лютого, матушка відзначила 90-річний ювілей.
Померла найстарша матушка благочиння на Волині. ФОТО

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Теги: матушка, благочиння, Старовижівщина, померла
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