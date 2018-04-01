Померла найстарша матушка благочиння на Волині. ФОТО

Тетяна Йовик відійшла у вічність.



Про це у facebook-спільноті Наталка Павлік.



"Догоріла свіча нашої любимої матушки, вірної спутниці Протоєрея Миколая с.Буцинь Йовик Тетяни.



Царство небесне Вам і нашому пастирю", - написала жінка.



До слова, у день Стрітення, 15 лютого, матушка відзначила 90-річний ювілей.



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