Померла найстарша матушка благочиння на Волині. ФОТО
23 лютий, 22:53
Найстарша матушка Старовижівського благочиння Тетяна Йовик відійшла у вічність.
Про це у facebook-спільноті "Старовижівщина" написала Наталка Павлік.
"Догоріла свіча нашої любимої матушки, вірної спутниці Протоєрея Миколая с.Буцинь Йовик Тетяни.
Царство небесне Вам і нашому пастирю", - написала жінка.
До слова, у день Стрітення, 15 лютого, матушка відзначила 90-річний ювілей.
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Про це у facebook-спільноті "Старовижівщина" написала Наталка Павлік.
"Догоріла свіча нашої любимої матушки, вірної спутниці Протоєрея Миколая с.Буцинь Йовик Тетяни.
Царство небесне Вам і нашому пастирю", - написала жінка.
До слова, у день Стрітення, 15 лютого, матушка відзначила 90-річний ювілей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 3
Томос добив ....
Лічись сірожа.
Лікуйся сірожа.
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