Під Києвом невідомі обстріляли два авто, в одному з них були діти





Відповідна інформація оприлюднена на сторінці "Київ оперативний" у Facebook, пише



"Близько 18:00, у 800 метрах від повороту з Капітанівки на Ірпінь, їхали дві автівки. В одному авто перебували чоловік з дружиною, в іншому - чоловік з двома маленькими діточками. Зненацька, зі сторони лісу, хтось почав їх обстрілювати. Після зроблених пострілів невідомі втекли у ліс", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що від обстрілу ніхто не постраждав, але обидва автомобілі пошкоджені. Водії викликали поліцію і написали заяви про напад на них.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Київщині на трасі між селом Капітанівка і містом Ірпінь невідомі обстріляли два автомобілі.Відповідна інформація оприлюднена на сторінці "Київ оперативний" у Facebook, пише Укрінформ "Близько 18:00, у 800 метрах від повороту з Капітанівки на Ірпінь, їхали дві автівки. В одному авто перебували чоловік з дружиною, в іншому - чоловік з двома маленькими діточками. Зненацька, зі сторони лісу, хтось почав їх обстрілювати. Після зроблених пострілів невідомі втекли у ліс", - йдеться у повідомленні.Зазначається, що від обстрілу ніхто не постраждав, але обидва автомобілі пошкоджені. Водії викликали поліцію і написали заяви про напад на них.

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