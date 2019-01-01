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Під Києвом невідомі обстріляли два авто, в одному з них були діти

Під Києвом невідомі обстріляли два авто, в одному з них були діти
На Київщині на трасі між селом Капітанівка і містом Ірпінь невідомі обстріляли два автомобілі.

Відповідна інформація оприлюднена на сторінці "Київ оперативний" у Facebook, пише Укрінформ.

"Близько 18:00, у 800 метрах від повороту з Капітанівки на Ірпінь, їхали дві автівки. В одному авто перебували чоловік з дружиною, в іншому - чоловік з двома маленькими діточками. Зненацька, зі сторони лісу, хтось почав їх обстрілювати. Після зроблених пострілів невідомі втекли у ліс", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що від обстрілу ніхто не постраждав, але обидва автомобілі пошкоджені. Водії викликали поліцію і написали заяви про напад на них.
Під Києвом невідомі обстріляли два авто, в одному з них були діти
Під Києвом невідомі обстріляли два авто, в одному з них були діти
Під Києвом невідомі обстріляли два авто, в одному з них були діти

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Теги: обстріл, Київ
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