На Волині за вихідні зникли семеро дітей





Про це у Facebook повідомила начальник сектору превенції ювенальної поліції Волині Інна Остапович.



Відтак, усіх дітей розшукали упродовж доби.



"Шановні батьки! Будьте відповідальними та пильнуйте за своїми дітьми! Запам’ятайте! Головна профілактична міра проти втеч дітей із домівок «банальна» – необхідно любити свою дитину і чути її, знаходити час для відвертих розмов. Не вважайте дитячі проблеми дрібними та малозначимими, цікавтесь інтересами дитини та колом її спілкування", - зазначають у повідомлені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині упродовж минулих вихідних поліція розшукала 7 безвісти зниклих дітей.Про це у Facebook повідомила начальник сектору превенції ювенальної поліції ВолиніВідтак, усіх дітей розшукали упродовж доби."Шановні батьки! Будьте відповідальними та пильнуйте за своїми дітьми! Запам’ятайте! Головна профілактична міра проти втеч дітей із домівок «банальна» – необхідно любити свою дитину і чути її, знаходити час для відвертих розмов. Не вважайте дитячі проблеми дрібними та малозначимими, цікавтесь інтересами дитини та колом її спілкування", - зазначають у повідомлені.

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