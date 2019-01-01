вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині за вихідні зникли семеро дітей

На Волині за вихідні зникли семеро дітей
На Волині упродовж минулих вихідних поліція розшукала 7 безвісти зниклих дітей.

Про це у Facebook повідомила начальник сектору превенції ювенальної поліції Волині Інна Остапович.

Відтак, усіх дітей розшукали упродовж доби.

"Шановні батьки! Будьте відповідальними та пильнуйте за своїми дітьми! Запам’ятайте! Головна профілактична міра проти втеч дітей із домівок «банальна» – необхідно любити свою дитину і чути її, знаходити час для відвертих розмов. Не вважайте дитячі проблеми дрібними та малозначимими, цікавтесь інтересами дитини та колом її спілкування", - зазначають у повідомлені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: зниклі, діти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ткачука в кайданках вивели з управління поліції: він проведе ще ніч в ізоляторі. ФОТО. ВІДЕО.
Скандальний депутат Луцькради хотів всунути хабар посадовцю управління Держпраці
Невідомі роздають дітям у Луцьку «Пепсі» і «Колу» з психотропами: правда чи фейк
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Кіровоградщині від «свинячого грипу» померла людина
Сьогодні, 13:41
У селищі на Волині «похазяйнували» вандали. ФОТО
Сьогодні, 13:25
На Волині за вихідні зникли семеро дітей
Сьогодні, 13:05
Луцьк позичить на купівлю нових тролейбусів декілька мільйонів євро
Сьогодні, 12:53
У Луцьку чотирьох людей покусали тварини
Сьогодні, 12:40
Схожі новини
Прилуцьке просить у Луцька гроші на будівництво школи Прилуцьке просить у Луцька гроші на будівництво школи
Сьогодні, 12:01
У Ковелі «Побратими України» влаштовують свята для родин віськовослужбовців У Ковелі «Побратими України» влаштовують свята для родин віськовослужбовців
Сьогодні, 10:24
В Україні змінилися правила виїзду дітей на відпочинок за кордон В Україні змінилися правила виїзду дітей на відпочинок за кордон
22 лютий, 05:20
Юні волиняни – призери престижних змагань з вільної боротьби Юні волиняни – призери престижних змагань з вільної боротьби
21 лютий, 18:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині розслідують смерть матері і дитини у квартирі-вбивці
Сьогодні, 13:54
 0
На Кіровоградщині від «свинячого грипу» померла людина
Сьогодні, 13:41
 0
У селищі на Волині «похазяйнували» вандали. ФОТО
Сьогодні, 13:25
 0
На Волині за вихідні зникли семеро дітей
Сьогодні, 13:05
 0
Луцьк позичить на купівлю нових тролейбусів декілька мільйонів євро
Сьогодні, 12:53
 0
Медіа
відео
1/8