У Луцьку добудували жіночу консультацію перинатального центру
Сьогодні, 17:06
На Волині закінчили будівництво жіночої консультації обласного перинатального центру.
Про це повідомили в Урядовому порталі.
Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Волинській області прийняло в експлуатацію приміщення жіночої консультації Волинського обласного перинатального центру, про що видало відповідний сертифікат.
Нова жіноча консультація у Луцьку на проспекті Відродження, 30 – це триповерхова будівля загальною площею 2,4 тис. м², де працюватимуть 310 представників медичного та допоміжного персоналу.
"Замовник будівництва − Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації, генеральний підрядник – ПАТ "Луцьксантехмонтаж № 536", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили в Урядовому порталі.
Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Волинській області прийняло в експлуатацію приміщення жіночої консультації Волинського обласного перинатального центру, про що видало відповідний сертифікат.
Нова жіноча консультація у Луцьку на проспекті Відродження, 30 – це триповерхова будівля загальною площею 2,4 тис. м², де працюватимуть 310 представників медичного та допоміжного персоналу.
"Замовник будівництва − Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації, генеральний підрядник – ПАТ "Луцьксантехмонтаж № 536", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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