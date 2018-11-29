У Луцьку добудували жіночу консультацію перинатального центру





Про це повідомили в Урядовому порталі.



Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Волинській області прийняло в експлуатацію приміщення жіночої консультації Волинського обласного перинатального центру, про що видало відповідний сертифікат.



Нова жіноча консультація у Луцьку на проспекті Відродження, 30 – це триповерхова будівля загальною площею 2,4 тис. м², де працюватимуть 310 представників медичного та допоміжного персоналу.



"Замовник будівництва − Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації, генеральний підрядник – ПАТ "Луцьксантехмонтаж № 536", - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині закінчили будівництво жіночої консультації обласного перинатального центру.Про це повідомили в Урядовому порталі.Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Волинській області прийняло в експлуатацію приміщення жіночої консультації Волинського обласного перинатального центру, про що видало відповідний сертифікат.Нова жіноча консультація у Луцьку на проспекті Відродження, 30 – це триповерхова будівля загальною площею 2,4 тис. м², де працюватимуть 310 представників медичного та допоміжного персоналу."Замовник будівництва − Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації, генеральний підрядник – ПАТ "Луцьксантехмонтаж № 536", - йдеться у повідомленні.

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