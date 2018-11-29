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У Луцьку добудували жіночу консультацію перинатального центру

У Луцьку добудували жіночу консультацію перинатального центру
На Волині закінчили будівництво жіночої консультації обласного перинатального центру.

Про це повідомили в Урядовому порталі.

Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Волинській області прийняло в експлуатацію приміщення жіночої консультації Волинського обласного перинатального центру, про що видало відповідний сертифікат.

Нова жіноча консультація у Луцьку на проспекті Відродження, 30 – це триповерхова будівля загальною площею 2,4 тис. м², де працюватимуть 310 представників медичного та допоміжного персоналу.

"Замовник будівництва − Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації, генеральний підрядник – ПАТ "Луцьксантехмонтаж № 536", - йдеться у повідомленні.

У Луцьку добудували жіночу консультацію перинатального центру

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Теги: будівництво, Луцьк, жіноча консультація
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