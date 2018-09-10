MARUV не представлятиме Україну на Євробаченні-2019
Сьогодні, 18:48
Після п'яти з половиною годин перемовин сторони так і не дійшли згоди.
MARUV не представлятиме Україну на Євробаченні-2019 - суспільний мовник та співачка, яка перемогла в національному відборі на Євробачення, не дійшли згоди "через низку причин", - пише ТСН.
Про це йдеться у заяві Суспільного.
Як зазначається, у виконавця, який представлятиме Україну на міжнародній арені є певні зобов’язання: після підписання договору з ПАТ "НСТУ" на час конкурсу виконавець стає культурним амбасадором України та доносить не лише власну музику, але також стає виразником думки українського суспільства у світі.
"Після проведених перемовин ПАТ "НСТУ" та співачка MARUV не знайшли спільного рішення щодо місії представника України на міжнародному пісенному конкурсі", - йдеться у заяві.
Разом з цим пояснюється, що згідно з правилами Євробачення мовник-учасник має забезпечити неполітичний характер конкурсу.
"Ситуація, яка склалася навколо нацвідбору цього року, має ознаки політизації", - вважають на Суспільному.
Причину вбачають у великому резонансі події, спробі тиску з боку політичних сил та втручанні в дискусію культурних діячів та інформаційних структур країни-агресора.
MARUV сумарно отримала найбільшу кількість балів на фіналі Нацвідбору. Шість балів їй поставили глядачі, п'ять – судді. Проте кінцеве рішення залишається за Національною суспільною телерадіокомпанією України.
Користувачі мережі розділились у враженнях від перемоги MARUV
розділились в емоціях від її перемоги, оскільки співачка неодноразово гастролювала в державі-агресорці Росії та і наразі має кілька запланованих концертів у російських містах.
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MARUV не представлятиме Україну на Євробаченні-2019 - суспільний мовник та співачка, яка перемогла в національному відборі на Євробачення, не дійшли згоди "через низку причин", - пише ТСН.
Про це йдеться у заяві Суспільного.
Як зазначається, у виконавця, який представлятиме Україну на міжнародній арені є певні зобов’язання: після підписання договору з ПАТ "НСТУ" на час конкурсу виконавець стає культурним амбасадором України та доносить не лише власну музику, але також стає виразником думки українського суспільства у світі.
"Після проведених перемовин ПАТ "НСТУ" та співачка MARUV не знайшли спільного рішення щодо місії представника України на міжнародному пісенному конкурсі", - йдеться у заяві.
Разом з цим пояснюється, що згідно з правилами Євробачення мовник-учасник має забезпечити неполітичний характер конкурсу.
"Ситуація, яка склалася навколо нацвідбору цього року, має ознаки політизації", - вважають на Суспільному.
Причину вбачають у великому резонансі події, спробі тиску з боку політичних сил та втручанні в дискусію культурних діячів та інформаційних структур країни-агресора.
MARUV сумарно отримала найбільшу кількість балів на фіналі Нацвідбору. Шість балів їй поставили глядачі, п'ять – судді. Проте кінцеве рішення залишається за Національною суспільною телерадіокомпанією України.
Користувачі мережі розділились у враженнях від перемоги MARUV
розділились в емоціях від її перемоги, оскільки співачка неодноразово гастролювала в державі-агресорці Росії та і наразі має кілька запланованих концертів у російських містах.
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Коментарі 4
Чому націоналізм називають печерним?
Хочу казку! Під горілку так заходить хоч вішайся
Аласанія почав відпрацьовувати, що не посадили і навіть не звільнили з посади
Ну тепер по логіці суспільного мовника (хоча який тепер він СУСПІЛЬНИЙ) та за логікою міністерства культури та пропоганди потрібно 150тисяч глядачів тих хто надсилав СМС та голосував за MARUV відправити кудись на виправні ідеологічні роботи (мо в якийсь табір під Віницею...) P.S. думаю сталін та гебельс заздрядь тим методам які використовують "демократи"...
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