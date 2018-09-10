MARUV не представлятиме Україну на Євробаченні-2019





MARUV не представлятиме Україну на Євробаченні-2019 - суспільний мовник та співачка, яка перемогла в національному відборі на Євробачення, не дійшли згоди "через низку причин", - пише



Про це йдеться у заяві Суспільного.



Як зазначається, у виконавця, який представлятиме Україну на міжнародній арені є певні зобов’язання: після підписання договору з ПАТ "НСТУ" на час конкурсу виконавець стає культурним амбасадором України та доносить не лише власну музику, але також стає виразником думки українського суспільства у світі.



"Після проведених перемовин ПАТ "НСТУ" та співачка MARUV не знайшли спільного рішення щодо місії представника України на міжнародному пісенному конкурсі", - йдеться у заяві.



Разом з цим пояснюється, що згідно з правилами Євробачення мовник-учасник має забезпечити неполітичний характер конкурсу.



"Ситуація, яка склалася навколо нацвідбору цього року, має ознаки політизації", - вважають на Суспільному.



Причину вбачають у великому резонансі події, спробі тиску з боку політичних сил та втручанні в дискусію культурних діячів та інформаційних структур країни-агресора.



MARUV сумарно отримала найбільшу кількість балів на фіналі Нацвідбору. Шість балів їй поставили глядачі, п'ять – судді. Проте кінцеве рішення залишається за Національною суспільною телерадіокомпанією України.



Користувачі мережі розділились у враженнях від перемоги MARUV

розділились в емоціях від її перемоги, оскільки співачка неодноразово гастролювала в державі-агресорці Росії та і наразі має кілька запланованих концертів у російських містах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після п'яти з половиною годин перемовин сторони так і не дійшли згоди.MARUV не представлятиме Україну на Євробаченні-2019 - суспільний мовник та співачка, яка перемогла в національному відборі на Євробачення, не дійшли згоди "через низку причин", - пише ТСН Про це йдеться у заяві Суспільного.Як зазначається, у виконавця, який представлятиме Україну на міжнародній арені є певні зобов’язання: після підписання договору з ПАТ "НСТУ" на час конкурсу виконавець стає культурним амбасадором України та доносить не лише власну музику, але також стає виразником думки українського суспільства у світі."Після проведених перемовин ПАТ "НСТУ" та співачка MARUV не знайшли спільного рішення щодо місії представника України на міжнародному пісенному конкурсі", - йдеться у заяві.Разом з цим пояснюється, що згідно з правилами Євробачення мовник-учасник має забезпечити неполітичний характер конкурсу."Ситуація, яка склалася навколо нацвідбору цього року, має ознаки політизації", - вважають на Суспільному.Причину вбачають у великому резонансі події, спробі тиску з боку політичних сил та втручанні в дискусію культурних діячів та інформаційних структур країни-агресора.MARUV сумарно отримала найбільшу кількість балів на фіналі Нацвідбору. Шість балів їй поставили глядачі, п'ять – судді. Проте кінцеве рішення залишається за Національною суспільною телерадіокомпанією України.Користувачі мережі розділились у враженнях від перемоги MARUVрозділились в емоціях від її перемоги, оскільки співачка неодноразово гастролювала в державі-агресорці Росії та і наразі має кілька запланованих концертів у російських містах.

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