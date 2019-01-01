У місті Волині вночі горіла закинута будівля
Сьогодні, 10:40
У Володимирі-Волинському горіла будівля.
Інцидент трапився у ніч на 26-те лютого. Про подію розповіли пожежники, які виїжджали на місце події, - пише Буг.
Рятувальники повідомили, що подія трапилася вночі на вулиці Митіна. В будівлі зайнявся дах. Пожежу було ліквідовано швидко.
За попередньою інформацією, загоряння виникло внаслідок необережного поводження з вогнем. Будівля не мала вікон та дверей. За словами сусідів, власники будівлі давно проживають за кордоном.
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Інцидент трапився у ніч на 26-те лютого. Про подію розповіли пожежники, які виїжджали на місце події, - пише Буг.
Рятувальники повідомили, що подія трапилася вночі на вулиці Митіна. В будівлі зайнявся дах. Пожежу було ліквідовано швидко.
За попередньою інформацією, загоряння виникло внаслідок необережного поводження з вогнем. Будівля не мала вікон та дверей. За словами сусідів, власники будівлі давно проживають за кордоном.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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