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У місті Волині вночі горіла закинута будівля

У місті Волині вночі горіла закинута будівля
У Володимирі-Волинському горіла будівля.

Інцидент трапився у ніч на 26-те лютого. Про подію розповіли пожежники, які виїжджали на місце події, - пише Буг.

Рятувальники повідомили, що подія трапилася вночі на вулиці Митіна. В будівлі зайнявся дах. Пожежу було ліквідовано швидко.

За попередньою інформацією, загоряння виникло внаслідок необережного поводження з вогнем. Будівля не мала вікон та дверей. За словами сусідів, власники будівлі давно проживають за кордоном.

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Теги: пожежа, Волинь
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