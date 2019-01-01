У Луцьку квартиру перетворили на «магазин» сурогату

У Луцьку муніципали виявили ще одну точку продажу сурогату.Про це йдеться на сторінці муніципалів у Facebook.Цього разу в "наливайку" знайшли на вулиці Декабристів, 31 поблизу квартири №72. Жінка, яка реалізовувала спиртні напої, попалась "на гарячому".Всю наявну продукцію у неї вилучили та склали адміністративний протокол за ч. 3 ст. 156 КУпАП, який буде передано на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення міри покарання.Санкція даної статті тягне за собою накладення штрафу від ста до чотирьохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян (1700-6800 грн).