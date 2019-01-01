У Луцьку квартиру перетворили на «магазин» сурогату
Сьогодні, 09:26
У Луцьку муніципали виявили ще одну точку продажу сурогату.
Про це йдеться на сторінці муніципалів у Facebook.
Цього разу в "наливайку" знайшли на вулиці Декабристів, 31 поблизу квартири №72. Жінка, яка реалізовувала спиртні напої, попалась "на гарячому".
Всю наявну продукцію у неї вилучили та склали адміністративний протокол за ч. 3 ст. 156 КУпАП, який буде передано на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення міри покарання.
Санкція даної статті тягне за собою накладення штрафу від ста до чотирьохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян (1700-6800 грн).
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Про це йдеться на сторінці муніципалів у Facebook.
Цього разу в "наливайку" знайшли на вулиці Декабристів, 31 поблизу квартири №72. Жінка, яка реалізовувала спиртні напої, попалась "на гарячому".
Всю наявну продукцію у неї вилучили та склали адміністративний протокол за ч. 3 ст. 156 КУпАП, який буде передано на розгляд Луцького міськрайонного суду для визначення міри покарання.
Санкція даної статті тягне за собою накладення штрафу від ста до чотирьохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян (1700-6800 грн).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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