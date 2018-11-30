Волинянин повісився у літній кухні





Про це повідмили журналістам



Також правоохоронці розповіли, що чоловік 1965-го року народження проживав сам і раніше неодноразово намагався покінчити життя самогубством.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському 25-го лютого у приміщенні власної літньої кухні знайшли повішеним чоловіка.Про це повідмили журналістам «БУГу» у Володимир-Волинському відділі поліції.Також правоохоронці розповіли, що чоловік 1965-го року народження проживав сам і раніше неодноразово намагався покінчити життя самогубством.

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