Волинянин повісився у літній кухні
Сьогодні, 12:46
У Володимирі-Волинському 25-го лютого у приміщенні власної літньої кухні знайшли повішеним чоловіка.
Про це повідмили журналістам «БУГу» у Володимир-Волинському відділі поліції.
Також правоохоронці розповіли, що чоловік 1965-го року народження проживав сам і раніше неодноразово намагався покінчити життя самогубством.
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Про це повідмили журналістам «БУГу» у Володимир-Волинському відділі поліції.
Також правоохоронці розповіли, що чоловік 1965-го року народження проживав сам і раніше неодноразово намагався покінчити життя самогубством.
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