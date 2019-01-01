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У Луцьку презентували сувенірну монету, випущену до 590 річниці з'їзду монархів

У Луцьку презентували сувенірну монету, випущену до 590 річниці з'їзду монархів
У стінах Художнього музею Луцька відбувся культурно-мистецький проект-презентація 590-ої річниці З’їзду Європейських монархів у Луцьку.

Про це повідомили у луцькій мерії.

На захід завітали секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт, заступник посла і радник міністра посольства Литовської Республіки в Україні Тадас Валіоніс, віце-консул Генерального Консульства Республіки Польща у Луцьку Марек Запур, представники обласної влади, історики та культурологи нашого міста.

Секретар міської ради презентував сигнальний екземпляр сувенірної монети, присвяченої до 590-ої річниці З’їзду.

До вступного слова також долучились представники Литви та Польщі Тадас Валіоніс і Марек Запур, підкресливши міжнародне значення З’їзду.

В свою чергу історики Володимир Пришляк, Олена Бірюліна та Петро Троневич коротко розповіли про основну проблематику події та її цікаві нюанси.

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Теги: історія, Луцьк, монета
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