У Луцьку презентували сувенірну монету, випущену до 590 річниці з'їзду монархів





Про це повідомили у луцькій мерії.



На захід завітали секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт, заступник посла і радник міністра посольства Литовської Республіки в Україні Тадас Валіоніс, віце-консул Генерального Консульства Республіки Польща у Луцьку Марек Запур, представники обласної влади, історики та культурологи нашого міста.



Секретар міської ради презентував сигнальний екземпляр сувенірної монети, присвяченої до 590-ої річниці З’їзду.



До вступного слова також долучились представники Литви та Польщі Тадас Валіоніс і Марек Запур, підкресливши міжнародне значення З’їзду.



В свою чергу історики Володимир Пришляк, Олена Бірюліна та Петро Троневич коротко розповіли про основну проблематику події та її цікаві нюанси.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У стінах Художнього музею Луцька відбувся культурно-мистецький проект-презентація 590-ої річниці З’їзду Європейських монархів у Луцьку.Про це повідомили у луцькій мерії.На захід завітали секретар міської ради, виконувач повноважень міського головизаступник посла і радник міністра посольства Литовської Республіки в Україні, віце-консул Генерального Консульства Республіки Польща у Луцьку, представники обласної влади, історики та культурологи нашого міста.Секретар міської ради презентував сигнальний екземпляр сувенірної монети, присвяченої до 590-ої річниці З’їзду.До вступного слова також долучились представники Литви та Польщі Тадас Валіоніс і Марек Запур, підкресливши міжнародне значення З’їзду.В свою чергу історикитакоротко розповіли про основну проблематику події та її цікаві нюанси.

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