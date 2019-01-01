Данилко не виключив участь Вєрки Сердючки на Євробаченні

Андрій Данилко (Вєрка Сердючка) не виключив, що в крайньому випадку в цей раз сам готовий представити Україну в Ізраїлі на пісенному конкурсі Євробачення.



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"Конкурс вийшов за рамки музичного! У людей, які по-чесному хотіли брати участь в конкурсній програмі і представляти свою країну на європейському конкурсі, після скандалу бажання відпадає. Стільки негативу, я сам в замішанні!"- сказав Данилко.



На його думку може скластися так, що від України взагалі ніхто не поїде. Його засмучує той факт, що політика знову втручається в конкурс.



Данилко заявив, що в крайнім випадку він сам готовий поїхати в Ізраїль представляти Україну.



"Якщо всі відмовляться, може, я дістану свої старі обладунки, начищену зірку і поїду рятувати", - сказав Данилко.



Нагадаємо, переговори між НСТУ і командою виконавиці MARUV принесли наступний результат: сторони до згоди не дійшли, угоду підписано не буде. Рішення про виконавця, який представлятиме Україну на Євробаченні поки не прийнято.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Виконавець(Вєрка Сердючка) не виключив, що в крайньому випадку в цей раз сам готовий представити Україну в Ізраїлі на пісенному конкурсі Євробачення.Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал 360."Конкурс вийшов за рамки музичного! У людей, які по-чесному хотіли брати участь в конкурсній програмі і представляти свою країну на європейському конкурсі, після скандалу бажання відпадає. Стільки негативу, я сам в замішанні!"- сказав Данилко.На його думку може скластися так, що від України взагалі ніхто не поїде. Його засмучує той факт, що політика знову втручається в конкурс.Данилко заявив, що в крайнім випадку він сам готовий поїхати в Ізраїль представляти Україну."Якщо всі відмовляться, може, я дістану свої старі обладунки, начищену зірку і поїду рятувати", - сказав Данилко.Нагадаємо, переговори між НСТУ і командою виконавиці MARUV принесли наступний результат: сторони до згоди не дійшли, угоду підписано не буде. Рішення про виконавця, який представлятиме Україну на Євробаченні поки не прийнято.

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