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На Волині фура влупилася в легковик і знесла зупинку, – соцмережі. ФОТО

На Волині фура влупилася в легковик і знесла зупинку, – соцмережі. ФОТО
У Турійську сталася аварія на участю легковика та вантажівки.

Про це повідомили у спільноті "Турійські Новини Журнал".

За інформацією, 27 лютого приблизно о 20:00 в Турійську біля заправки сталася ДТП за участю двох машин: легкової та вантажівки.

"В результаті зіткнення фура знесла зупинку. На щастя, на зупинці нікого не було. Зі слів очевидців, у легковику був суддя", - йдеться у повідомленні.

На Волині фура влупилася в легковик і знесла зупинку, – соцмережі. ФОТО
На Волині фура влупилася в легковик і знесла зупинку, – соцмережі. ФОТО
На Волині фура влупилася в легковик і знесла зупинку, – соцмережі. ФОТО
На Волині фура влупилася в легковик і знесла зупинку, – соцмережі. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія
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