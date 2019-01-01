На Волині фура влупилася в легковик і знесла зупинку, – соцмережі. ФОТО
Сьогодні, 10:41
У Турійську сталася аварія на участю легковика та вантажівки.
Про це повідомили у спільноті "Турійські Новини Журнал".
За інформацією, 27 лютого приблизно о 20:00 в Турійську біля заправки сталася ДТП за участю двох машин: легкової та вантажівки.
"В результаті зіткнення фура знесла зупинку. На щастя, на зупинці нікого не було. Зі слів очевидців, у легковику був суддя", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у спільноті "Турійські Новини Журнал".
За інформацією, 27 лютого приблизно о 20:00 в Турійську біля заправки сталася ДТП за участю двох машин: легкової та вантажівки.
"В результаті зіткнення фура знесла зупинку. На щастя, на зупинці нікого не було. Зі слів очевидців, у легковику був суддя", - йдеться у повідомленні.
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