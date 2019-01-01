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Які вулиці Володимира капітально відремонтують цього року. ПЕРЕЛІК

Які вулиці Володимира капітально відремонтують цього року. ПЕРЕЛІК
На 2019 рік у Володимирі-Волинському запланували провести капітальний ремонт 25 вулиць та провулків міста.

Із міського бюджету для співфінансування цих робіт уже виділили майже 1,2 мільйони гривень, - пише Буг.

Під час сесії 26-го лютого депутати міської ради підтримали проект рішення про виділення коштів для співфінансування ремонту вулиць та провулків міста.

Запланували відремонтувати такі вулиці і провулки:

вулиця Наливайка
вулиця Академіка Кримського
вулиця Тараскіна
вулиця Алябушева
вулиця Винниченка
провулок Олімпійський
провулок Вишневий
проїзд з вулиці Лотоцького на вулицю Устилузьку
вулицю Пилипа Орлика від ж/б №10 до ж/б №20
вулиця Юрія Федьковича
проспект Вербний
провулок Парковий
вулиця Максима Рульського
вулиця Мілашенкова
вулиця Леся Мартиновича
вулиця Запольської
вулиця Н. Курченко
вулиця Гуденко
вулиця Антоновича
вулиця Ломоносова
вулиця Івана Богуна
вулиця Українська
вулиця Рокицького
вулиця Огієнка
вулиця Наталії Ужвій

Співфінансувати ремонт вулиць будуть з обласного бюджету Волині.

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Теги: ремонт, дорога
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