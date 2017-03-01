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На ремонт луцьких патрульних машин дали півмільйона гривень

На ремонт луцьких патрульних машин дали півмільйона гривень
500 тисяч гривень потрібно на ремонт автомобілів патрульної поліції обласного центру Волині.

Про це йшлося 27 лютого під час засідання 53-ї сесії міської ради, – інформують Волинські новини.

Як зазначалося раніше представники патрульної поліції звернулися з відповідним проханням, аби кошти на ремонт авто передбачили відповідно до «Програми забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності на 2018–2020 роки».

Зокрема, загальна сума програми з врахуванням вартості ремонту автомобілів патрульних збільшиться на 500 тисяч гривень на 2019 рік, раніше сума коштів, необхідних на реалізацію програми, становила 670 тисяч гривень.

Отож, свої рішенням депутати внесли зміни до програми.


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Теги: патрульна, машина, ремонт, гроші, поліція
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