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У Луцьку покарали недобросовісних собачників

У Луцьку покарали недобросовісних собачників
У Луцьку покарали собачників, які порушують правила тримання своїх улюбленців.

Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів.

"Більшість з них не знає, що вигулювати собак необхідно в спеціально відведених місцях на повідку та в наморднику, що передбачено ч.1 ст. 154 кодексу України про адміністративні правопорушення", - йдеться у повідомленні.

Інспектори відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти Луцької міської ради здійснили рейд з метою виявлення власників собак, які не знають правил поводження зі своїм улюбленцем. Як результат – два адмінпротоколи.

"Варто відзначити, що більшість людей вигулює собак на повідку, що говорить про ріст правосвідомості громадян, а також ефективну превентивну роботу наших інспекторів", - зазначили муніципали.

У Луцьку покарали недобросовісних собачників
У Луцьку покарали недобросовісних собачників
У Луцьку покарали недобросовісних собачників
У Луцьку покарали недобросовісних собачників
У Луцьку покарали недобросовісних собачників

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Теги: собаки, муніципали, Луцьк
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