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Японські лікарі врятували немовля, яке народилося з вагою у 268 грамів. ФОТО

Японські лікарі врятували немовля, яке народилося з вагою у 268 грамів. ФОТО
В Японії з лікарні виписали хлопчика, який народився передчасно лише на 24 тижні вагітності з потрібних 38-40, і важив 268 грамів. Життя малюка стало унікальним випадков в історії, адже до цього немовлята з такою вагою переважно помирали.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на видання The Japan Times.

Хлопчик з'явився на світ після екстреного кесаревого розтину і він цілком уміщався в двох долонях дорослої людини, а його вага в десять разів поступалася нормальній.

Дитину помістили в реанімаційне відділення для новонароджених. Йому довелося провести в лікарні більше шести місяців. За цей час його вага збільшилася до 3 238 грамів. За висновком лікарів, його виписали з лікарні зовсім здоровим.
Японські лікарі врятували немовля, яке народилося з вагою у 268 грамів. ФОТО

Японські лікарі врятували немовля, яке народилося з вагою у 268 грамів. ФОТО

Фахівці з університету Кейо в Токіо відзначають, що настільки маленького новонародженого хлопчика виходили вперше в історії. Відомо всього 23 випадки, коли дитину з вагою менше 300 грамів вдавалося врятувати. Тільки в чотирьох з них вижили хлопчики. Найменша дівчинка народилася в 2015 році в Німеччині і важила 252 грами.

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Теги: немовля, новонароджений, кесарів розтин
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