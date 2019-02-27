Японські лікарі врятували немовля, яке народилося з вагою у 268 грамів. ФОТО





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Хлопчик з'явився на світ після екстреного кесаревого розтину і він цілком уміщався в двох долонях дорослої людини, а його вага в десять разів поступалася нормальній.



Дитину помістили в реанімаційне відділення для новонароджених. Йому довелося провести в лікарні більше шести місяців. За цей час його вага збільшилася до 3 238 грамів. За висновком лікарів, його виписали з лікарні зовсім здоровим.





Фахівці з університету Кейо в Токіо відзначають, що настільки маленького новонародженого хлопчика виходили вперше в історії. Відомо всього 23 випадки, коли дитину з вагою менше 300 грамів вдавалося врятувати. Тільки в чотирьох з них вижили хлопчики. Найменша дівчинка народилася в 2015 році в Німеччині і важила 252 грами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Японії з лікарні виписали хлопчика, який народився передчасно лише на 24 тижні вагітності з потрібних 38-40, і важив 268 грамів. Життя малюка стало унікальним випадков в історії, адже до цього немовлята з такою вагою переважно помирали.Про це повідомляє ТСН з посиланням на видання The Japan Times Хлопчик з'явився на світ після екстреного кесаревого розтину і він цілком уміщався в двох долонях дорослої людини, а його вага в десять разів поступалася нормальній.Дитину помістили в реанімаційне відділення для новонароджених. Йому довелося провести в лікарні більше шести місяців. За цей час його вага збільшилася до 3 238 грамів. За висновком лікарів, його виписали з лікарні зовсім здоровим.Фахівці з університету Кейо в Токіо відзначають, що настільки маленького новонародженого хлопчика виходили вперше в історії. Відомо всього 23 випадки, коли дитину з вагою менше 300 грамів вдавалося врятувати. Тільки в чотирьох з них вижили хлопчики. Найменша дівчинка народилася в 2015 році в Німеччині і важила 252 грами.

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