У Луцьку стартував турнір з шашок серед осіб з вадами зору

У неділю, 03 березня, у місті Луцьку в приміщенні музею сучасного українського мистецтва Корсаків розпочався чемпіонат України з шашок-100 серед осіб з вадами зору.У турнірі беруть участь спортсмени з 18 областей аби продемонструвати свої знання та навики в інтелектуальному виді спорту, а також цікаво та змістовно провести час, - повідомляє Волинський регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт».Метою проведення даного чемпіонату є популяризація шашкового спорту, визначення кращих шашкістів. Загалом до участі у турнірі прибуло близько 50 учасників.Організатором змагань є Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт», Спортивна федерація незрячих України та Волинський регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт».В урочистостях з нагоди відкриття чемпіонату України з шашок зі словами виступали: в.о. начальника навчально-спортивного відділу Укрцентру «Інваспорт» і президент спортивної федерації незрячих України Жильцова Любов Василівна, начальник відділу з питань фізичної культури та спорту Волинської облдержадміністрації Дмитришин Ігор Ярославович та в.о. начальника Волинського регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів Інваспорт» Галан-Влащук Віктор Йосипович. Також з художніми виступами заспівали студенти Академії рекреаційних технологій і права.Потому учасники пройшли жеребкування та розпочали гру. Турнір з шашок-100 проходитиме за швейцарською системою у 9 турів. Триватиме він до 11 березня.