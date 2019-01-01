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Курс валют у Луцьку на 4 березня

Курс валют у Луцьку на 4 березня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.700, а продаж - 27.025.

Євро при купівлі становить - 30.282, при продажу - 30.830.

Курс російського рубля: купівля - 0.357, продаж - 0.423.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.783, продаж - 7.180.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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