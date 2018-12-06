У Луцьку відклали перейменування вулиць до закінчення виборів
Сьогодні, 10:33
Аби у лучан не виникало плутати під час проведення виборчої кампанії, вулиці вирішили перейменовувати уже після її закінчення.
Про це йшлося на позачерговому засіданні сесії міськради у понеділок, 4 березня.
Нагадаємо, що 27 лютого у Луцькраді прийняли рішення про перейменування вулиць міста. Секретар Луцької міської ради Григорій Пустовіт зазначив, що тоді не врахували того, що вулиці не встигнуть перейменувати до початку виборів, що може спричинити плутанину під час пошуку дільниць. Відтак зауважив, що варто було б відкласти виконання рішення на початок червня.
Депутати проголосували за доповнення до проекту рішення – він набере чинності з 3 червня 2019 року.
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Про це йшлося на позачерговому засіданні сесії міськради у понеділок, 4 березня.
Нагадаємо, що 27 лютого у Луцькраді прийняли рішення про перейменування вулиць міста. Секретар Луцької міської ради Григорій Пустовіт зазначив, що тоді не врахували того, що вулиці не встигнуть перейменувати до початку виборів, що може спричинити плутанину під час пошуку дільниць. Відтак зауважив, що варто було б відкласти виконання рішення на початок червня.
Депутати проголосували за доповнення до проекту рішення – він набере чинності з 3 червня 2019 року.
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