вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку відклали перейменування вулиць до закінчення виборів

У Луцьку відклали перейменування вулиць до закінчення виборів
Аби у лучан не виникало плутати під час проведення виборчої кампанії, вулиці вирішили перейменовувати уже після її закінчення.

Про це йшлося на позачерговому засіданні сесії міськради у понеділок, 4 березня.

Нагадаємо, що 27 лютого у Луцькраді прийняли рішення про перейменування вулиць міста. Секретар Луцької міської ради Григорій Пустовіт зазначив, що тоді не врахували того, що вулиці не встигнуть перейменувати до початку виборів, що може спричинити плутанину під час пошуку дільниць. Відтак зауважив, що варто було б відкласти виконання рішення на початок червня.

Депутати проголосували за доповнення до проекту рішення – він набере чинності з 3 червня 2019 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, перейменування вулиць, вибори
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами лютого
Перша громада на Волині юридично перейшла до ПЦУ
Ткачука в кайданках вивели з управління поліції: він проведе ще ніч в ізоляторі. ФОТО. ВІДЕО.
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Смірнова Бориса Вікторовича Смірнова
Бориса
Вікторовича вітають з днем народження
Останні новини
У Ковелі за тиждень – 6 пожеж
Сьогодні, 10:36
У Луцьку відклали перейменування вулиць до закінчення виборів
Сьогодні, 10:33
В Україні розпочалась Масляна: традиції свята
Сьогодні, 10:27
На Волині вандали познущалися із кафедрального собору
Сьогодні, 10:13
Шопінг у «секонд-хенді»: як лучани купують брендові речі
Сьогодні, 09:57
Схожі новини
Розповіли, як Луцьк готується до президентських виборів Розповіли, як Луцьк готується до президентських виборів
22 січень, 09:30
У Луцьку відбудеться тренінг, присвячений виборчим кампаніям У Луцьку відбудеться тренінг, присвячений виборчим кампаніям
06 грудень, 2018, 19:15
У новій луцькій школі буде виборча дільниця У новій луцькій школі буде виборча дільниця
06 грудень, 2018, 11:08
Одну з вулиць Луцька хочуть назвати на честь Левка Лук’яненка Одну з вулиць Луцька хочуть назвати на честь Левка Лук’яненка
12 жовтень, 2018, 10:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Збудовано з любов'ю»: виконроб «Інвестора» розповів про переваги та секрети новобудов*
Сьогодні, 10:49
 0
У Ковелі за тиждень – 6 пожеж
Сьогодні, 10:36
 0
У Луцьку відклали перейменування вулиць до закінчення виборів
Сьогодні, 10:33
 0
В Україні розпочалась Масляна: традиції свята
Сьогодні, 10:27
 0
На Волині вандали познущалися із кафедрального собору
Сьогодні, 10:13
 0
Медіа
відео
1/8