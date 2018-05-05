У пожежі під Луцьком жінка отримала опіки обличчя





Так, 2 березня виникла пожежа у житловому будинку в селі Гірка Полонка Луцького району.



Горіння ліквідоване працівниками 1-ої, 2-ої та 25-ої Державних пожежно-рятувальних частин міста Луцька.



З опіками обличчя та правої руки 64-річну власницю медики госпіталізували до міської лікарні. Стан потерпілої – середньої важкості.





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