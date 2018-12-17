У Луцьку до свята весни «виростуть» тюльпанові острівки*





У Луцьку до свята весни діятимуть так звані тюльпанові острівки, де можна буде придбати квіти за вигідними цінами, маючи найкращий вибір.



Продаж тюльпанів здійснюватимуть протягом трьох днів (6–8 березня) у декількох локаціях Луцька. Зокрема, біля пішохідного переходу навпроти гіпермаркету «Там-Там», на Театральному майдані, біля гуртівні «ПАККО» на вулиці Ковельській та у мікрорайоні ЛПЗ біля супермаркету «АТБ».



Окрім того, можна замовити доставку квітів від «Острова тюльпанів» за телефоном 050 544 7303, через



Утім, і це ще не все. Лучани мають чудовий шанс виграти велику м’яку іграшку, букет із 25 тюльпанів або примулу, взявши участь у розіграші, який триває на сторінках «Острова тюльпанів» у соціальних мережах.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За лічені дні – свято, якого, як і приходу весни, чекає кожна жінка. Цей день дарує багато посмішок, емоцій, а головне – квітів. Символом 8 березня вже давно стали тюльпани, тож цього дня повертатися без них додому – ніяк.У Луцьку до свята весни діятимуть так звані тюльпанові острівки, де можна буде придбати квіти за вигідними цінами, маючи найкращий вибір.Продаж тюльпанів здійснюватимуть протягом трьох днів (6–8 березня) у декількох локаціях Луцька. Зокрема, біля пішохідного переходу навпроти гіпермаркету «Там-Там», на Театральному майдані, біля гуртівні «ПАККО» на вулиці Ковельській та у мікрорайоні ЛПЗ біля супермаркету «АТБ».Окрім того, можна замовити доставку квітів від «Острова тюльпанів» за телефоном 050 544 7303, через Instagram або Facebook Утім, і це ще не все. Лучани мають чудовий шанс виграти велику м’яку іграшку, букет із 25 тюльпанів або примулу, взявши участь у розіграші, який триває на сторінках «Острова тюльпанів» у соціальних мережах.

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