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Як у Луцьку відзначать 205 річницю з дня народження Тараса Шевченка

Як у Луцьку відзначать 205 річницю з дня народження Тараса Шевченка
У Луцьку оприлюднили заходи до відзначення 205-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка.

Про це йдеться у повідомленні департаменту культури міськради.

Так, 1-31 березня відбудуться виставки живопису «Тарасова доля» заслуженого художника України Леоніда Литвина
(Волинський краєзнавчий музей)

4-15 березня впродовж дня - Книжкова виставка-вшанування «Кобзареве слово»
(Центральна бібліотека для дорослих)

4-10 березня впродовж дня - Книжкова виставка «Зламана доля та нескорена воля»
(Бібліотека-філія № 9 для дорослих)

Книжкова виставка «Кобзарю, знов до тебе я приходжу…»

(Бібліотека-філія №10 для дорослих)

4 березня

12.00 Літературна вікторина «Пізнавальна Шевченкіана»
(Бібліотека-філія №4 для дорослих)

6-10 березня впродовж дня

Книжкова виставка-панорама «Доля осяяна талантом»
(Бібліотека-філія №3 для дорослих)

6 березня

12.00 Інтерактивний урок «Тарас Шевченко – син України»
(Бібліотека-філія №6 для дорослих)

16.30 Відкриття виставки малюнків учнів Луцької художньої школи «Тобі Тарасе, наша шана»
(Клуб «Сучасник»)

8 березня

19.00 Літературно-музична година «Мені тринадцятий минало…»
(Теремнівський будинок культури)

9 березня

11.00 Голосні читання «Єднаймо душі словом Кобзаря»
(Бібліотека-філія №7 для дорослих)

12.00 Мистецьке дійство «Нас єднають думи Кобзаря»
(біля пам’ятника Т.Г. Шевченка)

13.00 Літературно-мистецький вечір «Наша дума, наша пісня, не вмре не загине»
(Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Т. Г. Шевченка)

13.30 Літературно-музична програма «Великий співець українського слова»
(Будинок культури мікрорайону Вересневе)

10 березня

12.00 Заходи до вшанування пам’яті Т.Г. Шевченка
(біля пам’ятника Т.Г. Шевченка)

12.00 Відео-перегляд фільму «Тарас Шевченко. Ідентифікація»
(Бібліотека-філія №2 для дітей)

15.00 Музично-поетична моновистава «Марія»
(Волинський академічний обласний театр ляльок)

15.00 Година поезії «І лине над землею Шевченкове слово»
(Бібліотека-філія №5 для дорослих)

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Теги: Тарас Шевченко, Луцьк, культура
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