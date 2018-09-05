Як у Луцьку відзначать 205 річницю з дня народження Тараса Шевченка

У Луцьку оприлюднили заходи до відзначення 205-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка.Про це йдеться у повідомленні департаменту культури міськради.Так,відбудуться виставки живопису «Тарасова доля» заслуженого художника України Леоніда Литвина(Волинський краєзнавчий музей)впродовж дня - Книжкова виставка-вшанування «Кобзареве слово»(Центральна бібліотека для дорослих)впродовж дня - Книжкова виставка «Зламана доля та нескорена воля»(Бібліотека-філія № 9 для дорослих)Книжкова виставка «Кобзарю, знов до тебе я приходжу…»(Бібліотека-філія №10 для дорослих)12.00 Літературна вікторина «Пізнавальна Шевченкіана»(Бібліотека-філія №4 для дорослих)впродовж дняКнижкова виставка-панорама «Доля осяяна талантом»(Бібліотека-філія №3 для дорослих)12.00 Інтерактивний урок «Тарас Шевченко – син України»(Бібліотека-філія №6 для дорослих)16.30 Відкриття виставки малюнків учнів Луцької художньої школи «Тобі Тарасе, наша шана»(Клуб «Сучасник»)19.00 Літературно-музична година «Мені тринадцятий минало…»(Теремнівський будинок культури)11.00 Голосні читання «Єднаймо душі словом Кобзаря»(Бібліотека-філія №7 для дорослих)12.00 Мистецьке дійство «Нас єднають думи Кобзаря»(біля пам’ятника Т.Г. Шевченка)13.00 Літературно-мистецький вечір «Наша дума, наша пісня, не вмре не загине»(Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Т. Г. Шевченка)13.30 Літературно-музична програма «Великий співець українського слова»(Будинок культури мікрорайону Вересневе)12.00 Заходи до вшанування пам’яті Т.Г. Шевченка(біля пам’ятника Т.Г. Шевченка)12.00 Відео-перегляд фільму «Тарас Шевченко. Ідентифікація»(Бібліотека-філія №2 для дітей)15.00 Музично-поетична моновистава «Марія»(Волинський академічний обласний театр ляльок)15.00 Година поезії «І лине над землею Шевченкове слово»(Бібліотека-філія №5 для дорослих)