Як у Луцьку відзначать 205 річницю з дня народження Тараса Шевченка
Сьогодні, 18:46
У Луцьку оприлюднили заходи до відзначення 205-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка.
Про це йдеться у повідомленні департаменту культури міськради.
Так, 1-31 березня відбудуться виставки живопису «Тарасова доля» заслуженого художника України Леоніда Литвина
(Волинський краєзнавчий музей)
4-15 березня впродовж дня - Книжкова виставка-вшанування «Кобзареве слово»
(Центральна бібліотека для дорослих)
4-10 березня впродовж дня - Книжкова виставка «Зламана доля та нескорена воля»
(Бібліотека-філія № 9 для дорослих)
Книжкова виставка «Кобзарю, знов до тебе я приходжу…»
(Бібліотека-філія №10 для дорослих)
4 березня
12.00 Літературна вікторина «Пізнавальна Шевченкіана»
(Бібліотека-філія №4 для дорослих)
6-10 березня впродовж дня
Книжкова виставка-панорама «Доля осяяна талантом»
(Бібліотека-філія №3 для дорослих)
6 березня
12.00 Інтерактивний урок «Тарас Шевченко – син України»
(Бібліотека-філія №6 для дорослих)
16.30 Відкриття виставки малюнків учнів Луцької художньої школи «Тобі Тарасе, наша шана»
(Клуб «Сучасник»)
8 березня
19.00 Літературно-музична година «Мені тринадцятий минало…»
(Теремнівський будинок культури)
9 березня
11.00 Голосні читання «Єднаймо душі словом Кобзаря»
(Бібліотека-філія №7 для дорослих)
12.00 Мистецьке дійство «Нас єднають думи Кобзаря»
(біля пам’ятника Т.Г. Шевченка)
13.00 Літературно-мистецький вечір «Наша дума, наша пісня, не вмре не загине»
(Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Т. Г. Шевченка)
13.30 Літературно-музична програма «Великий співець українського слова»
(Будинок культури мікрорайону Вересневе)
10 березня
12.00 Заходи до вшанування пам’яті Т.Г. Шевченка
(біля пам’ятника Т.Г. Шевченка)
12.00 Відео-перегляд фільму «Тарас Шевченко. Ідентифікація»
(Бібліотека-філія №2 для дітей)
15.00 Музично-поетична моновистава «Марія»
(Волинський академічний обласний театр ляльок)
15.00 Година поезії «І лине над землею Шевченкове слово»
(Бібліотека-філія №5 для дорослих)
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Про це йдеться у повідомленні департаменту культури міськради.
Так, 1-31 березня відбудуться виставки живопису «Тарасова доля» заслуженого художника України Леоніда Литвина
(Волинський краєзнавчий музей)
4-15 березня впродовж дня - Книжкова виставка-вшанування «Кобзареве слово»
(Центральна бібліотека для дорослих)
4-10 березня впродовж дня - Книжкова виставка «Зламана доля та нескорена воля»
(Бібліотека-філія № 9 для дорослих)
Книжкова виставка «Кобзарю, знов до тебе я приходжу…»
(Бібліотека-філія №10 для дорослих)
4 березня
12.00 Літературна вікторина «Пізнавальна Шевченкіана»
(Бібліотека-філія №4 для дорослих)
6-10 березня впродовж дня
Книжкова виставка-панорама «Доля осяяна талантом»
(Бібліотека-філія №3 для дорослих)
6 березня
12.00 Інтерактивний урок «Тарас Шевченко – син України»
(Бібліотека-філія №6 для дорослих)
16.30 Відкриття виставки малюнків учнів Луцької художньої школи «Тобі Тарасе, наша шана»
(Клуб «Сучасник»)
8 березня
19.00 Літературно-музична година «Мені тринадцятий минало…»
(Теремнівський будинок культури)
9 березня
11.00 Голосні читання «Єднаймо душі словом Кобзаря»
(Бібліотека-філія №7 для дорослих)
12.00 Мистецьке дійство «Нас єднають думи Кобзаря»
(біля пам’ятника Т.Г. Шевченка)
13.00 Літературно-мистецький вечір «Наша дума, наша пісня, не вмре не загине»
(Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Т. Г. Шевченка)
13.30 Літературно-музична програма «Великий співець українського слова»
(Будинок культури мікрорайону Вересневе)
10 березня
12.00 Заходи до вшанування пам’яті Т.Г. Шевченка
(біля пам’ятника Т.Г. Шевченка)
12.00 Відео-перегляд фільму «Тарас Шевченко. Ідентифікація»
(Бібліотека-філія №2 для дітей)
15.00 Музично-поетична моновистава «Марія»
(Волинський академічний обласний театр ляльок)
15.00 Година поезії «І лине над землею Шевченкове слово»
(Бібліотека-філія №5 для дорослих)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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