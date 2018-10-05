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Волинянин купив мотоцикла у інтернет-шахраїв

Волинянин купив мотоцикла у інтернет-шахраїв
У Володимирі-Волинському чоловік перерахував 20 тисяч за мотоцикл інтернет-шахраям.

До поліції із заявою про шахрайство 4 березня звернувся 31-річний житель Устилуга, - пише Володимир медіа.

На сайті ОLХ чоловік побачив оголошення ізмаїльської фірми про продаж мотоцикла. Після обговорення усіх деталей угоди, він тричі перераховував на банківську картку продавця гроші загальною вартістю 19255 гривень.

Після останнього траншу продавець зник. На дзвінки не відповідає, товар не відправив.

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Теги: мотоцикліст, Луцьк
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