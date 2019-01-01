Щоб потім не «майданити»: засідання сільради під Луцьком просять транслювати онлайн





Про це у Роман Войтюк.



"Шановні жителі Княгинигівської ОТГ, а також друзі, знайомі. Прошу підтримати мене втому, щоб змусити депутатів розглянути мою ініціативу по впровадженню онлайн відео трансляцій засідань Княгинигівської сільської ради. Це потрібно для того, щоб знати, як люди, яких ми обирали, керують грошима платників податків "НАШИМИ ГРОШИМА". Спілкуючись з різними депутатами, часто чую зовсім протилежні думки і погляди. Також хочеться бачити роботу голови Княгинигівської ОТГ, за яку я голосував, щоб потім було легше визначитись на майбутніх виборах. Через щільний графік роботи зовсім немає змоги особисто відвідувати засідання. Не хочеться обтяжувати бюджет, але є дорогі варіанти, є безкоштовні ВІДОМІ платформи. Зрештою, нехай депутати самі визначаються як саме організувати трансляцію", - пише автор петиції.



"І наостанок. Це наш обов'язок контролювати місцеву владу, бути активними. З власного досвіду скажу, що це в 1000 разів простіше і легше, ніж потім "МАЙДАНИТИ", відморожувати ноги, нирки. Витрачати нерви, час, кошти", - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З'явилася петиція з ініціативою впровадження онлайн-трансляцій з засідань Княгинигівської сільської ради.Про це у Єдиній системі місцевих петицій написав"Шановні жителі Княгинигівської ОТГ, а також друзі, знайомі. Прошу підтримати мене втому, щоб змусити депутатів розглянути мою ініціативу по впровадженню онлайн відео трансляцій засідань Княгинигівської сільської ради. Це потрібно для того, щоб знати, як люди, яких ми обирали, керують грошима платників податків "НАШИМИ ГРОШИМА". Спілкуючись з різними депутатами, часто чую зовсім протилежні думки і погляди. Також хочеться бачити роботу голови Княгинигівської ОТГ, за яку я голосував, щоб потім було легше визначитись на майбутніх виборах. Через щільний графік роботи зовсім немає змоги особисто відвідувати засідання. Не хочеться обтяжувати бюджет, але є дорогі варіанти, є безкоштовні ВІДОМІ платформи. Зрештою, нехай депутати самі визначаються як саме організувати трансляцію", - пише автор петиції."І наостанок. Це наш обов'язок контролювати місцеву владу, бути активними. З власного досвіду скажу, що це в 1000 разів простіше і легше, ніж потім "МАЙДАНИТИ", відморожувати ноги, нирки. Витрачати нерви, час, кошти", - йдеться у дописі.

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