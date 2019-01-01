вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Щоб потім не «майданити»: засідання сільради під Луцьком просять транслювати онлайн

Щоб потім не «майданити»: засідання сільради під Луцьком просять транслювати онлайн
З'явилася петиція з ініціативою впровадження онлайн-трансляцій з засідань Княгинигівської сільської ради.

Про це у Єдиній системі місцевих петицій написав Роман Войтюк.

"Шановні жителі Княгинигівської ОТГ, а також друзі, знайомі. Прошу підтримати мене втому, щоб змусити депутатів розглянути мою ініціативу по впровадженню онлайн відео трансляцій засідань Княгинигівської сільської ради. Це потрібно для того, щоб знати, як люди, яких ми обирали, керують грошима платників податків "НАШИМИ ГРОШИМА". Спілкуючись з різними депутатами, часто чую зовсім протилежні думки і погляди. Також хочеться бачити роботу голови Княгинигівської ОТГ, за яку я голосував, щоб потім було легше визначитись на майбутніх виборах. Через щільний графік роботи зовсім немає змоги особисто відвідувати засідання. Не хочеться обтяжувати бюджет, але є дорогі варіанти, є безкоштовні ВІДОМІ платформи. Зрештою, нехай депутати самі визначаються як саме організувати трансляцію", - пише автор петиції.

"І наостанок. Це наш обов'язок контролювати місцеву владу, бути активними. З власного досвіду скажу, що це в 1000 разів простіше і легше, ніж потім "МАЙДАНИТИ", відморожувати ноги, нирки. Витрачати нерви, час, кошти", - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: петиція, ініціатива, сесія, Княгининівська ОТГ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На «укропівські» фірми, які ремонтували дороги в Луцьку, відкрили кримінал
ТОП-5 вакансій на Волині із зарплатою від 15 до 20 тисяч гривень
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами лютого
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Юні волинянки здобули перемоги на змаганнях з вільної боротьби у Польщі
Сьогодні, 19:18
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 6 березня
Сьогодні, 19:00
Щоб потім не «майданити»: засідання сільради під Луцьком просять транслювати онлайн
Сьогодні, 18:52
Як у Луцьку відзначать 205 річницю з дня народження Тараса Шевченка
Сьогодні, 18:46
Кому на Волині платять понад 15 000 гривень зарплати
Сьогодні, 18:35
Схожі новини
У Луцьку просять додаткову маршрутку до обласної дитячої лікарні У Луцьку просять додаткову маршрутку до обласної дитячої лікарні
Сьогодні, 09:09
Резонансна аварія у Харкові: з'явилася петиція про помилування Дронова Резонансна аварія у Харкові: з'явилася петиція про помилування Дронова
02 березень, 02:24
Де у Луцьку з’являться нові парковки Де у Луцьку з’являться нові парковки
27 лютий, 16:41
Скасування домашніх завдань у 5-11 класах: думки луцьких школярів. ВІДЕО Скасування домашніх завдань у 5-11 класах: думки луцьких школярів. ВІДЕО
15 лютий, 23:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Які «євробляхи» найчастіше реєстрували на Волині
Сьогодні, 19:53
 0
На Волині юні рейнджери розчистили ліс від сміття. ФОТО
Сьогодні, 19:33
 0
Юні волинянки здобули перемоги на змаганнях з вільної боротьби у Польщі
Сьогодні, 19:18
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 6 березня
Сьогодні, 19:00
 0
Щоб потім не «майданити»: засідання сільради під Луцьком просять транслювати онлайн
Сьогодні, 18:52
 0
Медіа
відео
1/8