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У Світязі в пожежі загинув чоловік

У Світязі в пожежі загинув чоловік
Під час пожежі у селі Світязь Шацького району загинув 36-річний чоловік.

Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.

Також 5 березня в області виникла вже друга пожежа торфу в урочищі Риврини, що поблизу села Бихів Любешівського району.

Станом на 11:00 рятувальники за допомогою 2-х автоцистерн та мотопомпи ліквідували загорання на площі 1 гектара, залишилось ще пів гектара. Гасіння триває.

Крім того, працівники ДСНС ліквідували 3 пожежі в житловому секторі.

Зокрема в селі Мельниця Ковельського району, селі Юнівка Локачинського району та селі Світязь Шацького району, де на жаль, загинув чоловік 1982 р.н.

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Теги: пожежа, смерть
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