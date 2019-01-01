У Світязі в пожежі загинув чоловік

Під час пожежі у селі Світязь Шацького району загинув 36-річний чоловік.Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.Також 5 березня в області виникла вже друга пожежа торфу в урочищі Риврини, що поблизу села Бихів Любешівського району.Станом на 11:00 рятувальники за допомогою 2-х автоцистерн та мотопомпи ліквідували загорання на площі 1 гектара, залишилось ще пів гектара. Гасіння триває.Крім того, працівники ДСНС ліквідували 3 пожежі в житловому секторі.Зокрема в селі Мельниця Ковельського району, селі Юнівка Локачинського району та селі Світязь Шацького району, де на жаль, загинув чоловік 1982 р.н.