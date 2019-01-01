Футболісти «Волині» обіграли перших суперників на зборах у Туреччині

Уже протягом п’яти днів підопічніпрацюють на другому закордонному зборі у турецькому Белеку.5 березня наша команда провела перший спаринг. Першим суперником «Волині» була данська команда «Вібі», - повідомили н офіційному сайті футбольного клубу.Тренерський штаб у цьому поєдинку виставив два різні склади в кожному з таймів, і в першому з них за «Волинь» уже в якості повноцінного новачка команди зіграв– 20-річний футболіст, який до нас на професійному рівні пограв за «Сталь» із Кам’янського, а останнім його клубом був один із лідерів Другої ліги – ФК «Калуш».У першому таймі волиняни повністю контролювали гру. Уже на 16-й хвилині це призвело до першого гола у ворота данців. У «Волині» пройшла атака правим флангом, звідкивиконав простріл, який точним ударом замкнувЩе за чотири хвилини «Хрестоносці» знову зробили результат через правий фланг: тільки тепер навіс виконав, агарним ударом головою метрів з 11-ти не залишив шансів голкіперу. Під завісу тайму волиняни забили втретє – з передачівідзначився Кожанов. Тож на перерву команди пішли за комфортної переваги «Волині» – 3:0.Після перерви на поле в нашому складі вийшли інші гравці, серед яких були й представники юнацької команди, а також футболісти на перегляді. Один з таких міг збільшувати перевагу «Волині» уже в дебюті другого тайму, однак після передачіпробив вище воріт. А на 57-й хвилині свого домоглися гравці «Вібі», які забили після подачі кутового. До завершення гри підопічні Андрія Тлумака мали чимало нагод для того, аби зробити рахунок переконливішим на власну користь, однак до фінального свистка голів у матчі більше не було.Наступний спаринг «Волинь» зіграє 9 березня, коли зустрінеться з новачками білоруської Прем’єр-ліги – «Славією» з міста Мозир.