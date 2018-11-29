Стало відомо, скільки на Волині минулоріч продали квартир





Про це пише



В яких областях найбільше купували-продавали житло у 2018?



Прогнозовано, найбільше угод з житловою нерухомістю торік провели у столиці – тут зареєстрували 35 352 договори з купівлі-продажу.



Серед областей лідирує Дніпропетровська – 28 484 договори, на другому місці Харківська – 28 132, третє – Київська область – 21 23, а Волинська – 3837.



Загалом за підсумками 2018 року в Україні було укладено 277 230 угоди з купівлі чи продажу житлової нерухомості.



До приватних нотаріусів українці звертались у понад 10 разів частіше, ніж до державних. На рахунку державних – 21 033 укладені договори за рік, приватні уклали 256 197 угод. Це на 8,4% більше, ніж було оформлено в 2017 році.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мін'юст оприлюднив офіційну статистику роботи державних та приватних нотаріусів, за якою можна проаналізувати, скільки і в яких областях України було укладено договорів з купівлі-продажу квартир та житлових будинків.Про це пише 24 канал Прогнозовано, найбільше угод з житловою нерухомістю торік провели у столиці – тут зареєстрували 35 352 договори з купівлі-продажу.Серед областей лідирує Дніпропетровська – 28 484 договори, на другому місці Харківська – 28 132, третє – Київська область – 21 23, а Волинська – 3837.Загалом за підсумками 2018 року в Україні було укладено 277 230 угоди з купівлі чи продажу житлової нерухомості.До приватних нотаріусів українці звертались у понад 10 разів частіше, ніж до державних. На рахунку державних – 21 033 укладені договори за рік, приватні уклали 256 197 угод. Це на 8,4% більше, ніж було оформлено в 2017 році.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію