Стало відомо, скільки на Волині минулоріч продали квартир
Сьогодні, 18:18
Мін'юст оприлюднив офіційну статистику роботи державних та приватних нотаріусів, за якою можна проаналізувати, скільки і в яких областях України було укладено договорів з купівлі-продажу квартир та житлових будинків.
Про це пише 24 канал.
В яких областях найбільше купували-продавали житло у 2018?
Прогнозовано, найбільше угод з житловою нерухомістю торік провели у столиці – тут зареєстрували 35 352 договори з купівлі-продажу.
Серед областей лідирує Дніпропетровська – 28 484 договори, на другому місці Харківська – 28 132, третє – Київська область – 21 23, а Волинська – 3837.
Загалом за підсумками 2018 року в Україні було укладено 277 230 угоди з купівлі чи продажу житлової нерухомості.
До приватних нотаріусів українці звертались у понад 10 разів частіше, ніж до державних. На рахунку державних – 21 033 укладені договори за рік, приватні уклали 256 197 угод. Це на 8,4% більше, ніж було оформлено в 2017 році.
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Про це пише 24 канал.
В яких областях найбільше купували-продавали житло у 2018?
Прогнозовано, найбільше угод з житловою нерухомістю торік провели у столиці – тут зареєстрували 35 352 договори з купівлі-продажу.
Серед областей лідирує Дніпропетровська – 28 484 договори, на другому місці Харківська – 28 132, третє – Київська область – 21 23, а Волинська – 3837.
Загалом за підсумками 2018 року в Україні було укладено 277 230 угоди з купівлі чи продажу житлової нерухомості.
До приватних нотаріусів українці звертались у понад 10 разів частіше, ніж до державних. На рахунку державних – 21 033 укладені договори за рік, приватні уклали 256 197 угод. Це на 8,4% більше, ніж було оформлено в 2017 році.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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