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Стало відомо, скільки на Волині минулоріч продали квартир

Стало відомо, скільки на Волині минулоріч продали квартир
Мін'юст оприлюднив офіційну статистику роботи державних та приватних нотаріусів, за якою можна проаналізувати, скільки і в яких областях України було укладено договорів з купівлі-продажу квартир та житлових будинків.

Про це пише 24 канал.

В яких областях найбільше купували-продавали житло у 2018?

Прогнозовано, найбільше угод з житловою нерухомістю торік провели у столиці – тут зареєстрували 35 352 договори з купівлі-продажу.

Серед областей лідирує Дніпропетровська – 28 484 договори, на другому місці Харківська – 28 132, третє – Київська область – 21 23, а Волинська – 3837.

Загалом за підсумками 2018 року в Україні було укладено 277 230 угоди з купівлі чи продажу житлової нерухомості.

До приватних нотаріусів українці звертались у понад 10 разів частіше, ніж до державних. На рахунку державних – 21 033 укладені договори за рік, приватні уклали 256 197 угод. Це на 8,4% більше, ніж було оформлено в 2017 році.


Стало відомо, скільки на Волині минулоріч продали квартир
Стало відомо, скільки на Волині минулоріч продали квартир

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Теги: квартири, продаж, Волинь
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