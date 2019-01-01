Волинські поліцейські роблять поквартирний обхід для знайомства з населенням. ВІДЕО





Повідомляє



Основна роль у проведенні профілактичних заходів належить дільничним офіцерам поліції і пов’язані вони із відвідуванням помешкань громадян. В ході операції правоохоронці будуть здійснювати обхід помешкань волинян, знайомитися з ними, і доносити корисну інформацію. Таким чином, громадяни зможуть особисто познайомитися із дільничним, котрий обслуговує їхню територію.







Під час профілактичних візитів поліцейські вручають жителям області візитні картки і профілактичну літературу "Як не стати жертвою злочину", «Громадяни будьте пильними», «Поліція застерігає дбати про свою безпеку», тощо.







Також свої візитні картки дільничні офіцери поліції залишатимуть і в установах та організаціях, розташованих на території їх обслуговування. На цих картках вказані прізвище, ім’я, по батькові дільничного офіцера поліції, який обслуговує відповідну територію, адреса дільниці, номер телефону.







«Такі заходи проводяться для налагодження партнерських відносин між поліцією та населенням, з метою підтримання правопорядку та профілактики правопорушень на території області», – повідомив Валерій Чоботан, начальник відділу превентивної діяльності ГУНП у Волинській області.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мета заходів – налагодження партнерських відносин між поліцією і громадою, а також профілактична робота щодо недопущення правопорушень на території області. Операція розпочалася у лютому і триватиме до кінця березня.Повідомляє сектор комунікації поліції Волині Основна роль у проведенні профілактичних заходів належить дільничним офіцерам поліції і пов’язані вони із відвідуванням помешкань громадян. В ході операції правоохоронці будуть здійснювати обхід помешкань волинян, знайомитися з ними, і доносити корисну інформацію. Таким чином, громадяни зможуть особисто познайомитися із дільничним, котрий обслуговує їхню територію.Під час профілактичних візитів поліцейські вручають жителям області візитні картки і профілактичну літературу "Як не стати жертвою злочину", «Громадяни будьте пильними», «Поліція застерігає дбати про свою безпеку», тощо.Також свої візитні картки дільничні офіцери поліції залишатимуть і в установах та організаціях, розташованих на території їх обслуговування. На цих картках вказані прізвище, ім’я, по батькові дільничного офіцера поліції, який обслуговує відповідну територію, адреса дільниці, номер телефону.«Такі заходи проводяться для налагодження партнерських відносин між поліцією та населенням, з метою підтримання правопорядку та профілактики правопорушень на території області», – повідомив Валерій Чоботан, начальник відділу превентивної діяльності ГУНП у Волинській області.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію