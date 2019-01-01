вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Прогноз погоди на 9 березня: останній теплий день перед похолоданням

Прогноз погоди на 9 березня: останній теплий день перед похолоданням
Погода в Україні у суботу, 9 березня, буде справді весняною – теплою та без вітру. Дощі обіцяють хіба що у східних та частково південних областях.

Поки ще переважатиме суха погода, пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook, - передає 24 канал.

Тепло теж затримається ще на день – із неділі, 10 березня, до України прийде поступове похолодання з дощами.

Денна температура повітря досягне +9+14 градусів, а на півдні Одещини навіть до +16 градусів.

Вже свіжіше буде у північних районах Волині, Рівненщини, Житомирщини, Київщини, Сумщини та на сході України: вдень +4+9 градусів.

Опади можливі лише на Сході та Півдні. Окрім того, стихне вітер.

У Києві в суботу, 9 березня, буде сонячно, помірний вітерець. Вдень температура повітря підніметься+12 градусів.


Прогноз погоди на суботу, 9 березня, у містах України:

Ужгород – +12…+14

Львів – +11…+13

Івано-Франківськ – +11…+13

Тернопіль – +11…+13

Чернівці – +12…+14

Хмельницький – +14…+16

Луцьк – +11…+13

Рівне – +11…+13

Житомир – +11…+13

Вінниця – +12…+14

Одеса – +13…+15

Миколаїв – +12…+14

Херсон – +12…+14

Сімферополь –+14…+16

Кропивницький – +12…+14

Черкаси – +12…+14

Чернігів – +11…+13

Суми – +11…+13

Полтава – +11…+13

Дніпро – +11…+13

Запоріжжя – +12…+14

Донецьк – +9…+11

Луганськ – +9...+11

Харків – +9…+11

Київ – +11…+13

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, прогноз
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де познайомилися, як освідчилися і що подарують: відомі волиняни розповіли про своїх жінок. ФОТО
Де у Луцьку недорого купити квіти до свята. АДРЕСИ. ФОТО
На «укропівські» фірми, які ремонтували дороги в Луцьку, відкрили кримінал
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Промінь» кличе дітей на безкоштовну розважальну програму*
Сьогодні, 09:56
Прогноз погоди на 9 березня: останній теплий день перед похолоданням
Сьогодні, 09:27
Порізала вени і рвалася з балкона: у Луцьку через нещасну любов дівчина намагалася покінчити з життям
Сьогодні, 09:06
З даху луцького будинку хотів стрибнути голий чоловік
Сьогодні, 09:05
Курс валют у Луцьку на 9 березня
Сьогодні, 09:00
Схожі новини
Синоптик розповіла, коли українцям чекати похолодання Синоптик розповіла, коли українцям чекати похолодання
07 березень, 20:01
Завтра на Волині оголосили штормове попередження Завтра на Волині оголосили штормове попередження
06 березень, 17:52
Волинян попередили про сильні пориви вітру Волинян попередили про сильні пориви вітру
06 березень, 13:59
Погода у Луцьку на понеділок, 4 березня Погода у Луцьку на понеділок, 4 березня
03 березень, 21:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Промінь» кличе дітей на безкоштовну розважальну програму*
Сьогодні, 09:56
 0
Прогноз погоди на 9 березня: останній теплий день перед похолоданням
Сьогодні, 09:27
 0
Порізала вени і рвалася з балкона: у Луцьку через нещасну любов дівчина намагалася покінчити з життям
Сьогодні, 09:06
 0
З даху луцького будинку хотів стрибнути голий чоловік
Сьогодні, 09:05
 0
Курс валют у Луцьку на 9 березня
Сьогодні, 09:00
 0
Медіа
відео
1/8