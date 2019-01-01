Прогноз погоди на 9 березня: останній теплий день перед похолоданням





Поки ще переважатиме суха погода, пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook, - передає



Тепло теж затримається ще на день – із неділі, 10 березня, до України прийде поступове похолодання з дощами.



Денна температура повітря досягне +9+14 градусів, а на півдні Одещини навіть до +16 градусів.



Вже свіжіше буде у північних районах Волині, Рівненщини, Житомирщини, Київщини, Сумщини та на сході України: вдень +4+9 градусів.



Опади можливі лише на Сході та Півдні. Окрім того, стихне вітер.



У Києві в суботу, 9 березня, буде сонячно, помірний вітерець. Вдень температура повітря підніметься+12 градусів.





Прогноз погоди на суботу, 9 березня, у містах України:



Ужгород – +12…+14



Львів – +11…+13



Івано-Франківськ – +11…+13



Тернопіль – +11…+13



Чернівці – +12…+14



Хмельницький – +14…+16



Луцьк – +11…+13



Рівне – +11…+13



Житомир – +11…+13



Вінниця – +12…+14



Одеса – +13…+15



Миколаїв – +12…+14



Херсон – +12…+14



Сімферополь –+14…+16



Кропивницький – +12…+14



Черкаси – +12…+14



Чернігів – +11…+13



Суми – +11…+13



Полтава – +11…+13



Дніпро – +11…+13



Запоріжжя – +12…+14



Донецьк – +9…+11



Луганськ – +9...+11



Харків – +9…+11



Київ – +11…+13

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Погода в Україні у суботу, 9 березня, буде справді весняною – теплою та без вітру. Дощі обіцяють хіба що у східних та частково південних областях.Поки ще переважатиме суха погода, пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook, - передає 24 канал Тепло теж затримається ще на день – із неділі, 10 березня, до України прийде поступове похолодання з дощами.Денна температура повітря досягне +9+14 градусів, а на півдні Одещини навіть до +16 градусів.Вже свіжіше буде у північних районах Волині, Рівненщини, Житомирщини, Київщини, Сумщини та на сході України: вдень +4+9 градусів.Опади можливі лише на Сході та Півдні. Окрім того, стихне вітер.У Києві в суботу, 9 березня, буде сонячно, помірний вітерець. Вдень температура повітря підніметься+12 градусів.Прогноз погоди на суботу, 9 березня, у містах України:Ужгород – +12…+14Львів – +11…+13Івано-Франківськ – +11…+13Тернопіль – +11…+13Чернівці – +12…+14Хмельницький – +14…+16Луцьк – +11…+13Рівне – +11…+13Житомир – +11…+13Вінниця – +12…+14Одеса – +13…+15Миколаїв – +12…+14Херсон – +12…+14Сімферополь –+14…+16Кропивницький – +12…+14Черкаси – +12…+14Чернігів – +11…+13Суми – +11…+13Полтава – +11…+13Дніпро – +11…+13Запоріжжя – +12…+14Донецьк – +9…+11Луганськ – +9...+11Харків – +9…+11Київ – +11…+13

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