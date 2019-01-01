Футболісти «Волині» програли білорусам на зборах у Туреччині
Сьогодні, 18:14
В другому матчі Андрій Тлумак та його тренерський штаб уже не експериментували зі складом – на поле вийшла бойова основа, а другий тайм обійшовся фактично без замін.
У першому таймі свою гру «Волині», за великим рахунком, зіграти не вдалося – у нас мало що виходило в атаці, тоді як суперники частіше загрожували нашим воротам, - йдеться на офіційному сайті футбольного клубу.
У підсумку, долю першої половини гри вирішив епізод на 43-й хвилині – м’яч у штрафному майданчику влучив у руку Артуру Западні, і арбітр був невмолимим – пенальті. З реалізацією якого у суперників зі «Славії» проблем не було – 0:1.
Після перерви «Хрестоносці» заграли активніше. Біля воріт новачка білоруської Прем’єр-ліги раз за разом виникали дуже гострі гольові можливості, а підопічні Андрія Тлумака були досить близькими до того, аби зрівняти рахунок. Найкращий момент мав Ростислав Волошинович, який своїм ударом влучив у бокову стійку воріт опонентів.
Фінальний свисток таки зафіксував мінімальну перемогу «Славії», а «Волинь» одразу ж готується до наступного спарингу проти мінського «Луча», який відбудеться уже сьогодні, 10 березня, о 16:00 за київським часом.
«Волинь» - «Славія» 0:1
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У першому таймі свою гру «Волині», за великим рахунком, зіграти не вдалося – у нас мало що виходило в атаці, тоді як суперники частіше загрожували нашим воротам, - йдеться на офіційному сайті футбольного клубу.
У підсумку, долю першої половини гри вирішив епізод на 43-й хвилині – м’яч у штрафному майданчику влучив у руку Артуру Западні, і арбітр був невмолимим – пенальті. З реалізацією якого у суперників зі «Славії» проблем не було – 0:1.
Після перерви «Хрестоносці» заграли активніше. Біля воріт новачка білоруської Прем’єр-ліги раз за разом виникали дуже гострі гольові можливості, а підопічні Андрія Тлумака були досить близькими до того, аби зрівняти рахунок. Найкращий момент мав Ростислав Волошинович, який своїм ударом влучив у бокову стійку воріт опонентів.
Фінальний свисток таки зафіксував мінімальну перемогу «Славії», а «Волинь» одразу ж готується до наступного спарингу проти мінського «Луча», який відбудеться уже сьогодні, 10 березня, о 16:00 за київським часом.
«Волинь» - «Славія» 0:1
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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