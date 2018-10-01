Показали, як у Луцьку будують віп-казарми для контрактників. ФОТО
Сьогодні, 17:06
У Луцьку триває будівництво казарм поліпшеного планування для контрактників ЗС України.
Про це повідомили у відділенні спеціальних кореспондентів Інформагенства Міноборони.
В рамках реалізації масштабного проекту будівництва житла для військовослужбовців Збройних Сил України у Луцьку триває будова гуртожитків для контрактників бригади тактичної авіації повітряного командування «Захід». Це чотири казарми поліпшеного планування на 120 місць кожна.
Будівельні роботи та поставки усіх необхідних будматеріалів у повній мірі профінансували за кошти Міністерства оборони України.
Роботи розпочалися у вересні минулого року. Приміщення для проживання військовослужбовців служби за контрактом будуються на території двох військових містечок Луцького гарнізону.
Як зазначив заступник командира бригади тактичної авіації з тилу підполковник Віталій Умриш, роботи проводяться згідно з графіком. Готовність об’єктів на даний момент складає більше 70 відсотків. Планують, що їх здача в експлуатацію та облаштування прилеглої території відбудеться в першій половині цього року.
Загалом у планах Міноборони України побудова 184 казарм поліпшеного планування у 21 області для військовослужбовців контрактної служби загальною кількістю 23 тисячі місць.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у відділенні спеціальних кореспондентів Інформагенства Міноборони.
В рамках реалізації масштабного проекту будівництва житла для військовослужбовців Збройних Сил України у Луцьку триває будова гуртожитків для контрактників бригади тактичної авіації повітряного командування «Захід». Це чотири казарми поліпшеного планування на 120 місць кожна.
Будівельні роботи та поставки усіх необхідних будматеріалів у повній мірі профінансували за кошти Міністерства оборони України.
Роботи розпочалися у вересні минулого року. Приміщення для проживання військовослужбовців служби за контрактом будуються на території двох військових містечок Луцького гарнізону.
Як зазначив заступник командира бригади тактичної авіації з тилу підполковник Віталій Умриш, роботи проводяться згідно з графіком. Готовність об’єктів на даний момент складає більше 70 відсотків. Планують, що їх здача в експлуатацію та облаштування прилеглої території відбудеться в першій половині цього року.
Загалом у планах Міноборони України побудова 184 казарм поліпшеного планування у 21 області для військовослужбовців контрактної служби загальною кількістю 23 тисячі місць.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Що дарували і чим вражали: як міністр освіти «інспектувала» луцький ліцей № 27. ФОТО
Сьогодні, 17:17
Чоловікові, який вкрав автівку у волинянина, дали 5 років тюрми
Сьогодні, 17:14
Показали, як у Луцьку будують віп-казарми для контрактників. ФОТО
Сьогодні, 17:06
Де на Волині найбільше хворіють на грип
Сьогодні, 16:55
Як годують дітей у правознавчому ліцеї в Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 16:50