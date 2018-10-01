Показали, як у Луцьку будують віп-казарми для контрактників. ФОТО

У Луцьку триває будівництво казарм поліпшеного планування для контрактників ЗС України.Про це повідомили у відділенні спеціальних кореспондентів Інформагенства Міноборони.В рамках реалізації масштабного проекту будівництва житла для військовослужбовців Збройних Сил України у Луцьку триває будова гуртожитків для контрактників бригади тактичної авіації повітряного командування «Захід». Це чотири казарми поліпшеного планування на 120 місць кожна.Будівельні роботи та поставки усіх необхідних будматеріалів у повній мірі профінансували за кошти Міністерства оборони України.Роботи розпочалися у вересні минулого року. Приміщення для проживання військовослужбовців служби за контрактом будуються на території двох військових містечок Луцького гарнізону.Як зазначив заступник командира бригади тактичної авіації з тилу підполковник, роботи проводяться згідно з графіком. Готовність об’єктів на даний момент складає більше 70 відсотків. Планують, що їх здача в експлуатацію та облаштування прилеглої території відбудеться в першій половині цього року.Загалом у планах Міноборони України побудова 184 казарм поліпшеного планування у 21 області для військовослужбовців контрактної служби загальною кількістю 23 тисячі місць.