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Показали, як у Луцьку будують віп-казарми для контрактників. ФОТО

Показали, як у Луцьку будують віп-казарми для контрактників. ФОТО
У Луцьку триває будівництво казарм поліпшеного планування для контрактників ЗС України.

Про це повідомили у відділенні спеціальних кореспондентів Інформагенства Міноборони.

В рамках реалізації масштабного проекту будівництва житла для військовослужбовців Збройних Сил України у Луцьку триває будова гуртожитків для контрактників бригади тактичної авіації повітряного командування «Захід». Це чотири казарми поліпшеного планування на 120 місць кожна.

Будівельні роботи та поставки усіх необхідних будматеріалів у повній мірі профінансували за кошти Міністерства оборони України.

Роботи розпочалися у вересні минулого року. Приміщення для проживання військовослужбовців служби за контрактом будуються на території двох військових містечок Луцького гарнізону.

Як зазначив заступник командира бригади тактичної авіації з тилу підполковник Віталій Умриш, роботи проводяться згідно з графіком. Готовність об’єктів на даний момент складає більше 70 відсотків. Планують, що їх здача в експлуатацію та облаштування прилеглої території відбудеться в першій половині цього року.

Загалом у планах Міноборони України побудова 184 казарм поліпшеного планування у 21 області для військовослужбовців контрактної служби загальною кількістю 23 тисячі місць.

Показали, як у Луцьку будують віп-казарми для контрактників. ФОТО
Показали, як у Луцьку будують віп-казарми для контрактників. ФОТО
Показали, як у Луцьку будують віп-казарми для контрактників. ФОТО
Показали, як у Луцьку будують віп-казарми для контрактників. ФОТО
Показали, як у Луцьку будують віп-казарми для контрактників. ФОТО

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Теги: військові, ЗСУ, казарми, будівництво
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