П’ятеро людей потрапили до лікарні через отруєння круасанами





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Поліна потрапила в лікарню разом зі своїм хлопцем, він приїхав до неї на святкові вихідні. Зранку вирішили перекусити у кав’ярні круасанами. «Він приїхав з Вінниці на потязі, я вирішила його нагодувати. Він хлопець, йому треба більше, я йому два круасани взяла», - розповідає дівчина.



Зле обом стало вночі, довелося викликати швидку.



В сусідній палаті інфекційного відділення вже лежали двоє дівчат, які того ж дня, у тій же кав’ярні їли випічку. Ще одну їхню 15-річну подружку забрали до дитячої лікарні. Стан пацієнтів середньої важкості. Діагноз – харчове отруєння з підозрою на сальмонельоз.



Кав’ярня, у якій ймовірно отруїлись п’ятеро людей, зачинена. Телефон з офіційного сайту не відповідає. В Держпродспоживслужбі кажуть, заклад зачинили за їхнім приписом щонайменше на 10 днів, бо провели перевірку і виявили порушення.



«Працювали люди без медичних книжок, харчові відходи розміщувались у незакритих контейнерах, були відсутні документи на продукти харчування, ряд інших санітарних порушень. Заклад продовжить роботу після усунення усіх недоліків», - розповідають голова управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області Олександр Александрюк.



Ці порушення уже вивчають правоохоронці, відкрили кримінальне провадження. А медики причину отруєння обіцяють назвати через пару днів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після сніданку круасанами у чернівецькій кав’ярні п’ятеро людей потрапили до лікарні з отруєнням.Про це пише ТСН Поліна потрапила в лікарню разом зі своїм хлопцем, він приїхав до неї на святкові вихідні. Зранку вирішили перекусити у кав’ярні круасанами. «Він приїхав з Вінниці на потязі, я вирішила його нагодувати. Він хлопець, йому треба більше, я йому два круасани взяла», - розповідає дівчина.Зле обом стало вночі, довелося викликати швидку.В сусідній палаті інфекційного відділення вже лежали двоє дівчат, які того ж дня, у тій же кав’ярні їли випічку. Ще одну їхню 15-річну подружку забрали до дитячої лікарні. Стан пацієнтів середньої важкості. Діагноз – харчове отруєння з підозрою на сальмонельоз.Кав’ярня, у якій ймовірно отруїлись п’ятеро людей, зачинена. Телефон з офіційного сайту не відповідає. В Держпродспоживслужбі кажуть, заклад зачинили за їхнім приписом щонайменше на 10 днів, бо провели перевірку і виявили порушення.«Працювали люди без медичних книжок, харчові відходи розміщувались у незакритих контейнерах, були відсутні документи на продукти харчування, ряд інших санітарних порушень. Заклад продовжить роботу після усунення усіх недоліків», - розповідають голова управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області Олександр Александрюк.Ці порушення уже вивчають правоохоронці, відкрили кримінальне провадження. А медики причину отруєння обіцяють назвати через пару днів.

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