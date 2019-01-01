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У Луцьку на перехресті зіткнулись Renault і Audi

У Луцьку на перехресті зіткнулись Renault і Audi
У Луцьку на перехресті вулиць Львівська-Потебні сталась ДТП.

Аварія трапилась 12 березня. Водій автомобіля Renault Duster, 44-річний житель Вінниці, не надав перевагу у русі та зіткнувся з легковиком Audi A6, за кермом якого перебував 44-річний житель Луцького району, - інформує ГУНП у Волинській області.

У результаті ДТП травмувалася пасажирка Renault Duster, 56-річна жителька Хмельницької області, не госпіталізовувалась.

За обома фактами автопригод слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудові розслідування тривають.






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Теги: аварія, Луцьк
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