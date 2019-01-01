У Луцьку на перехресті зіткнулись Renault і Audi





Аварія трапилась 12 березня. Водій автомобіля Renault Duster, 44-річний житель Вінниці, не надав перевагу у русі та зіткнувся з легковиком Audi A6, за кермом якого перебував 44-річний житель Луцького району, - інформує ГУНП у Волинській області.



У результаті ДТП травмувалася пасажирка Renault Duster, 56-річна жителька Хмельницької області, не госпіталізовувалась.



За обома фактами автопригод слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудові розслідування тривають.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на перехресті вулиць Львівська-Потебні сталась ДТП.Аварія трапилась 12 березня. Водій автомобіля Renault Duster, 44-річний житель Вінниці, не надав перевагу у русі та зіткнувся з легковиком Audi A6, за кермом якого перебував 44-річний житель Луцького району, - інформує ГУНП у Волинській області.У результаті ДТП травмувалася пасажирка Renault Duster, 56-річна жителька Хмельницької області, не госпіталізовувалась.За обома фактами автопригод слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудові розслідування тривають.

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