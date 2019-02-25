В Україні заборонили зеленку, йод та настоянку глоду





Під заборону потрапили препарати, які виробили в Києві на експериментальному заводі Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України. Про це сказано в розпорядженні Державної служби України з лікарських засобів та контролю над наркотиками, - пише



"Відповідно до Конституції України, враховуючи розпорядження Держлікслужби від 25.02.2019 № 20-В про усунення порушень ліцензійних умов, з огляду на лист від Державного експериментального заводу медичних препаратів Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України від 11.03.2019, забороняю реалізацію, зберігання та застосування зазначених нижче серій препаратів, випущених до 25.02.2019 ", – йдеться в документі.



Відзначається, що під заборону потрапили також настоянка валеріани, розчин люголя, паста Теймурова, пертусин, фукорцин, спирт медичний, ротокан та інше. Повний список складається з 18 найменувань.



Причиною для вилучення з обігу медпрепаратів стало порушення ліцензійних умов. Препарати повинні бути вилучені з аптек та повернуто постачальнику.

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