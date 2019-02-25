В Україні заборонили зеленку, йод та настоянку глоду
Сьогодні, 09:28
В Україні заборонили реалізацію таких популярних медпрепаратів як зеленка, пероксид водню, йод і настоянка глоду.
Під заборону потрапили препарати, які виробили в Києві на експериментальному заводі Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України. Про це сказано в розпорядженні Державної служби України з лікарських засобів та контролю над наркотиками, - пише Обозреватель.
"Відповідно до Конституції України, враховуючи розпорядження Держлікслужби від 25.02.2019 № 20-В про усунення порушень ліцензійних умов, з огляду на лист від Державного експериментального заводу медичних препаратів Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України від 11.03.2019, забороняю реалізацію, зберігання та застосування зазначених нижче серій препаратів, випущених до 25.02.2019 ", – йдеться в документі.
Відзначається, що під заборону потрапили також настоянка валеріани, розчин люголя, паста Теймурова, пертусин, фукорцин, спирт медичний, ротокан та інше. Повний список складається з 18 найменувань.
Причиною для вилучення з обігу медпрепаратів стало порушення ліцензійних умов. Препарати повинні бути вилучені з аптек та повернуто постачальнику.
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Під заборону потрапили препарати, які виробили в Києві на експериментальному заводі Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України. Про це сказано в розпорядженні Державної служби України з лікарських засобів та контролю над наркотиками, - пише Обозреватель.
"Відповідно до Конституції України, враховуючи розпорядження Держлікслужби від 25.02.2019 № 20-В про усунення порушень ліцензійних умов, з огляду на лист від Державного експериментального заводу медичних препаратів Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України від 11.03.2019, забороняю реалізацію, зберігання та застосування зазначених нижче серій препаратів, випущених до 25.02.2019 ", – йдеться в документі.
Відзначається, що під заборону потрапили також настоянка валеріани, розчин люголя, паста Теймурова, пертусин, фукорцин, спирт медичний, ротокан та інше. Повний список складається з 18 найменувань.
Причиною для вилучення з обігу медпрепаратів стало порушення ліцензійних умов. Препарати повинні бути вилучені з аптек та повернуто постачальнику.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
заборонили окремі серії даних препаратів випущених до 25 лютого 2019 року даним виробником, а не дані препарати в Україні. Ну якось так має бути подана дана новина. Успіхів.
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