Крадіжка за 20 секунд: на Волині взяли під варту магазинного злодія





Злодій Жора, переважно разом з товаришем, крав із супермаркетів та магазинів “все, що не так лежить”, - пише



Стало відомо, що його затримали. 34-річний чоловік вже має судимість, вживає наркотичні засоби.



У коментарі керівник Нововолинського відділу поліції Сергій Галащук розповів, що “попався” чоловік на грабежі з ринку 18-го лютого.



“Вкрав два светри з торговельного контейнера на місцевому ринку. На місці його затримав чоловік. Дана особа вже має кілька відкритих кримінальних проваджень за вчинення крадіжок“, – зазначив Галащук.



Слідчі клопотали про обрання Жорі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Суд задовольнив клопотання.



Нагадаємо про відео, на якому зафіксовано, як Жорік краде пральний з одного із місцевих магазинів. На вулиці чоловіка чекав товариш. Про його долю поки невідомо.



5-го лютого “БУГ” публікував про нього відео з камер спостережння: чоловік за 20 секунд вкрав пральний порошок.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нововолинський суд взяв під варту місцевого магазинного злодія.Злодій Жора, переважно разом з товаришем, крав із супермаркетів та магазинів “все, що не так лежить”, - пише Буг Стало відомо, що його затримали. 34-річний чоловік вже має судимість, вживає наркотичні засоби.У коментарі керівник Нововолинського відділу поліціїрозповів, що “попався” чоловік на грабежі з ринку 18-го лютого.“Вкрав два светри з торговельного контейнера на місцевому ринку. На місці його затримав чоловік. Дана особа вже має кілька відкритих кримінальних проваджень за вчинення крадіжок“, – зазначив Галащук.Слідчі клопотали про обрання Жорі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Суд задовольнив клопотання.Нагадаємо про відео, на якому зафіксовано, як Жорік краде пральний з одного із місцевих магазинів. На вулиці чоловіка чекав товариш. Про його долю поки невідомо.5-го лютого “БУГ” публікував про нього відео з камер спостережння: чоловік за 20 секунд вкрав пральний порошок.

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