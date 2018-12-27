Крадіжка за 20 секунд: на Волині взяли під варту магазинного злодія
Сьогодні, 09:46
Нововолинський суд взяв під варту місцевого магазинного злодія.
Злодій Жора, переважно разом з товаришем, крав із супермаркетів та магазинів “все, що не так лежить”, - пише Буг.
Стало відомо, що його затримали. 34-річний чоловік вже має судимість, вживає наркотичні засоби.
У коментарі керівник Нововолинського відділу поліції Сергій Галащук розповів, що “попався” чоловік на грабежі з ринку 18-го лютого.
“Вкрав два светри з торговельного контейнера на місцевому ринку. На місці його затримав чоловік. Дана особа вже має кілька відкритих кримінальних проваджень за вчинення крадіжок“, – зазначив Галащук.
Слідчі клопотали про обрання Жорі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Суд задовольнив клопотання.
Нагадаємо про відео, на якому зафіксовано, як Жорік краде пральний з одного із місцевих магазинів. На вулиці чоловіка чекав товариш. Про його долю поки невідомо.
5-го лютого “БУГ” публікував про нього відео з камер спостережння: чоловік за 20 секунд вкрав пральний порошок.
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Злодій Жора, переважно разом з товаришем, крав із супермаркетів та магазинів “все, що не так лежить”, - пише Буг.
Стало відомо, що його затримали. 34-річний чоловік вже має судимість, вживає наркотичні засоби.
У коментарі керівник Нововолинського відділу поліції Сергій Галащук розповів, що “попався” чоловік на грабежі з ринку 18-го лютого.
“Вкрав два светри з торговельного контейнера на місцевому ринку. На місці його затримав чоловік. Дана особа вже має кілька відкритих кримінальних проваджень за вчинення крадіжок“, – зазначив Галащук.
Слідчі клопотали про обрання Жорі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Суд задовольнив клопотання.
Нагадаємо про відео, на якому зафіксовано, як Жорік краде пральний з одного із місцевих магазинів. На вулиці чоловіка чекав товариш. Про його долю поки невідомо.
5-го лютого “БУГ” публікував про нього відео з камер спостережння: чоловік за 20 секунд вкрав пральний порошок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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