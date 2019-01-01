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Елітний джип на Волині протаранив кінну підводу: серед постраждалих – дитина

Елітний джип на Волині протаранив кінну підводу: серед постраждалих – дитина
Учора, 13 березня, на автодорозі у селі Сокиричі Ківерцівського району «Tоyоtа Land Cruiser» врізалась у кінну підводу.

Внаслідок автопригоди постраждало двоє пасажирів транспортного засобу, серед них малолітня дитина, - повідомили у прес-службі волинської поліції.

За кермом автомобіля перебував 37-річний житель селища Любешів. Водій зіткнувся з кінною підводою, яка виїхала із другорядної дороги.

Попередньо встановлено, їздовий, 41-річний житель Ківерцівського району, не надав перевагу у русі транспортному засобу.

Внаслідок ДТП 30-річна пасажирка транспортного засобу та її малолітній син отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Елітний джип на Волині протаранив кінну підводу: серед постраждалих – дитина
Елітний джип на Волині протаранив кінну підводу: серед постраждалих – дитина

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Теги: ДТП, аварія
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