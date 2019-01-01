Елітний джип на Волині протаранив кінну підводу: серед постраждалих – дитина





Внаслідок автопригоди постраждало двоє пасажирів транспортного засобу, серед них малолітня дитина, - повідомили у прес-службі волинської поліції.



За кермом автомобіля перебував 37-річний житель селища Любешів. Водій зіткнувся з кінною підводою, яка виїхала із другорядної дороги.



Попередньо встановлено, їздовий, 41-річний житель Ківерцівського району, не надав перевагу у русі транспортному засобу.



Внаслідок ДТП 30-річна пасажирка транспортного засобу та її малолітній син отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували.



За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 13 березня, на автодорозі у селі Сокиричі Ківерцівського району «Tоyоtа Land Cruiser» врізалась у кінну підводу.Внаслідок автопригоди постраждало двоє пасажирів транспортного засобу, серед них малолітня дитина, - повідомили у прес-службі волинської поліції.За кермом автомобіля перебував 37-річний житель селища Любешів. Водій зіткнувся з кінною підводою, яка виїхала із другорядної дороги.Попередньо встановлено, їздовий, 41-річний житель Ківерцівського району, не надав перевагу у русі транспортному засобу.Внаслідок ДТП 30-річна пасажирка транспортного засобу та її малолітній син отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували.За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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